Pogoda szykuje poważne zmiany. Wszystko zacznie się już w weekend

Miniony weekend, choć nie należał do najgorętszych, przyniósł słoneczną i ciepłą aurę. Niestety według najnowszych prognoz taka sytuacja nie potrwa już długo. Po bardzo ciepłym czwartku ostatnie dni tygodnia przyniosą drastyczne spadki temperatury, a także deszcz.

Pogoda na bieżący tydzień

Według najnowszych modeli nadchodzący tydzień będzie należał do ciepłych, a także słonecznych. Dane Centrum Prognozowania Meteorologicznego wskazują, że każdy kolejny dzień przyniesie wyższe wartości na termometrach. W poniedziałek w całym kraju odnotujemy 19-22 st. C, poza północnym wschodem, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 16-18 st. C.

We wtorek powinno ocieplić się do 21-23 st. C, a w środę wzdłuż zachodniej granicy możemy spodziewać się nawet 25 st. C. Apogeum ciepła czeka nas w czwartek 8 września. Wówczas na północy termometry wskażą 17-20 st. C, w centrum odnotujemy 22-23 st. C, a na południu i zachodzie słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 27. kreski.

Aż do czwartku włącznie niebo powinno zostać wolne od chmur. O ile w ciągu dnia będzie to oznaczało piękną i słoneczną aurę, o tyle w nocy przyczyni się do szybkiego wypromieniowywania ciepła. Właśnie dlatego na wschodzie możemy spodziewać się pierwszych w tym sezonie przymrozków.

Koniec tygodnia nie będzie należał już do tak udanych pogodowo. W piątek w centrum odnotujemy 17-18 st. C. a podczas weekendu temperatura w całym kraju spadnie poniżej 20. kreski. To jednak nie koniec, ponieważ 9 i 10 września przez nasz kraj mogą przejść ulewne deszcze. Największe sumy opadów prognozowane są na sobotę. Wówczas w centrum może spaść prawie 50 mm deszczu. Parasole warto mieć jednak przy sobie już od piątku i to na terenie całego kraju.

Druga dekada września pod znakiem deszczu

Wszystko wskazuje na to, że zmiany, które rozpoczną się już podczas nadchodzącego weekendu, zostaną z nami na dłużej. Deszczowe chmury przynoszące obfite opady deszczu będą utrzymywały się nad naszym krajem co najmniej do niedzieli 18 września. Szczególnie obficie może padać w czwartek 15 września. Wówczas na Śląsku suma opadów może wynieść nawet 40 mm.

Wiele do życzenia w przyszłym tygodniu pozostawią również temperatury. W poniedziałek 12 września na zachodzie odnotujemy maksymalnie 19 st. C. W pozostałych regionach możemy spodziewać się 13-18 st. C. Nieco cieplej powinno być we wtorek i środę kiedy to na termometrach zobaczymy nawet 20-22 st. C.

Koniec przyszłego tygodnia ponownie będzie należał do chłodnych. Na ogół będziemy odnotowywać 16-18 st. C. Wyjątkiem będą regiony na południowym zachodzie, gdzie ociepli się do 20-22 st. C.