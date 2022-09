Babie lato na początku października? Znamy najnowsze prognozy długoterminowe

W poniedziałek 26 września rozpoczęliśmy ostatni tydzień tegorocznego września. Wszystko wskazuje na to, że zaskoczy on kilkoma zmianami w pogodzie. O ile w poniedziałek i wtorek możemy spodziewać się ocieplenia, o tyle w środę czeka nas niemiłe zaskoczenie w postaci gwałtownego ochłodzenia.

Pogoda na ostatnie dni września

26 i 27 września mogą w wielu regionach upłynąć pod znakiem dość przyjemnej aury. Jak wynika z najnowszych prognoz, w centrum możemy się wówczas 17-18℃. Ciepła strefa będzie się jednak przemieszczać, dlatego w poniedziałek na północy i zachodzie odnotujemy jeszcze 15-17℃, a we wtorek już tylko 11-15℃. Odwrotnie będzie na południu i wschodzie. Tu w poniedziałek czeka nas 12-14℃, a dzień później ociepli się do 15-16℃.

Wyrównanie temperatury w całym kraju czeka nas w środę. Niestety zamiast wzrostu czeka nas nieprzyjemny spadek. Na termometrach zobaczymy na ogół zaledwie 10-13℃. Podobnie zapowiada się czwartek, choć wówczas na wschodzie i południu może ocieplić się do 14-15℃. Ostatni dzień września również przyniesie niewielkie ocieplenie. W całym kraju odnotujemy 14-16℃.

W najbliższych dniach parasole przydadzą się na terenie całego kraju. We wtorek najintensywniej padać będzie na południu (do 11-13 mm), a dzień później na północy (do 28 mm). W czwartek opady będą występowały już tylko w zachodniej i północnej części kraju. W piątek symbolicznie może pokropić w woj. zachodniopomorskim.

Pogoda długoterminowa na październik. Najpierw ocieplenie później powrót do normy

Dość przyjemnie może wyglądać początek nowego miesiąca. Według najnowszych prognoz długoterminowych w sobotę w wielu miejscach odnotujemy nawet 17-18℃. Dzień później ochłodzi się do 15-16℃. W kolejnych dniach czeka nas podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód. Na termometrach zobaczymy tam odpowiednio 14-15 i 10-13℃. Wyrównanie wartości na termometrach może przynieść weekend. Wówczas na termometrach zobaczymy 14-16℃.

Początek października przyniesie kolejne porcje opadów, jednak z dnia na dzień będzie ich coraz mniej. Największe sumy prognozowane są na poniedziałek 3 października. Wówczas nad morzem może spaść do 22 mm wody.

