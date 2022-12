Premier Morawiecki o zagrożeniu ze strony Rosji. „Hannibal ante portas”

Premier zwrócił uwagę, że spór z Komisją Europejską musi zostać zakończony, bo prawdziwy konflikt rozgrywa się na wschód od Polski. „Środki z UE pośrednio przysłużą się wzmocnieniu polskiej obronności, polskiej armii, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Te fundusze pomogą nam obronić niepodległość i szybko się rozwijać. Polska ma tym więcej suwerenności im jest silniejsza ekonomicznie i militarnie. Powiedzmy to sobie wprost. Pieniądze z UE poważnie wzmocnią naszą suwerenność, nawet jeżeli w pewnych obszarach będziemy musieli zrobić ruch konika szachowego” – napisał Morawiecki.

Wojna w Ukrainie. Premier pisze o bezpieczeństwie Polski

Szef polskiego rządu wskazał, że przynależność do UE, a zwłaszcza do NATO jest dziś gwarancją naszej wolności. „Co istotne, dzisiaj istnieje również zagrożenie, którego nie znali nasi przodkowi ani w XVIII, ani w 1. połowie XX wieku. To rynki finansowe, które kontrolują rytm światowego obiegu gospodarczego. Rynki finansowe oceniają sytuację na świecie i zagrożenia dla poszczególnych państw. Polska także podlega takiej ocenie” – zaznaczył.

„Wyraźnie widzimy wściekłość wszystkich, którzy źle życzą Polsce i naszemu obozowi politycznemu. Liczyli na to, że nie uda nam się zakończyć tego trudnego sporu. Oni czekają na fiasko negocjacji i nadal próbują nas skłócić. To tylko potwierdza, że musimy szybko wyjść z klinczu, bo zegar rosyjskich planów agresji nadal tyka” – napisał Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: wszyscy musimy się wokół tej idei zjednoczyć

Premier wymieniał, że liczy się siła polskiej gospodarki, obronność RP, armia, wojsko, nowoczesna broń, produkcja uzbrojenia w Polsce i zakupy za granicą. „Liczy się obronność, obronność i jeszcze raz obronność! I polska wspólnota, która w obliczu tak ważnej zmiany na świecie, jaka jest wynikiem wojny na Ukrainie, rozumie i akceptuje nasze drążenie do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Bez niego ani nasz naród, ani nasze rodziny, nie będą mogły się w pełni cieszyć dobrobytem. Wszyscy musimy się wokół tej idei zjednoczyć„ – podkreślił.

