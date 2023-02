KE kieruje do TSUE skargę przeciwko Polsce. Poważne zarzuty

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak czytamy na stronie KE, chodzi o naruszenia unijnego prawa przez polski Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo.

Czego dotyczy skarga KE?

W unijnym wniosku wspomniano o wyrokach TK z 14 lipca 2021 roku i 7 października 2021 roku, w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z polską konstytucją, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE.

– Wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych. Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Na to zgodziły się wszystkie państwa członkowskie UE jako członkowie Unii Europejskiej – mówiła po ogłoszeniu wyroków szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE zaskarżyła Polskę do TSUE

Jak podaje KE, „jej celem jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE”.

Zdaniem Brukseli „polski TK naruszył jednak wyrokami z 2021 roku ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

W opinii Komisji Europejskiej „wyroki te naruszają również art. 19 ust. 1 TUE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej, poddając go nadmiernie zawężającej wykładni”. Co więcej, zdaniem KE „polski TK nie spełnia już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, co wynika z nieprawidłowości przy mianowaniu trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r”..

Szynkowski vel Sęk o decyzji KE

Decyzję Komisji Europejskiej skomentował Szymon Szynkowski vel Sęk. Minister ds. europejskich stwierdził, że Polska zna argumenty Komisji Europejskiej i nie podziela ich, konsekwentnie wskazując, że orzecznictwo konstytucyjne pozostaje wyłączną domeną państw członkowskich, podobnie jak w swych orzeczeniach wskazywały trybunały Niemiec czy Hiszpanii.

