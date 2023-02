Moskwa zawyła, mięso zaszkodziło Platformie, PiS sięga po Beatę Szydło. Nowy „Wprost”

„Moskwa zawyła”. 20 lutego 2014 r. To dzień uznawany za ten poświęcony pamięci Niebiańskiej Sotni, czyli ok. stu osobom, które zginęły w Kijowie na Majdanie Niezależności w 2014 roku, gdy ówczesna prorosyjska władza kazała służbom strzelać do własnych obywateli broniących wolności. W dziewiątą rocznicę tej tragedii wizytę w Kijowie złożył prezydent USA Joe Biden. Chyba więcej symboli nie trzeba – pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

„Przestarzałe rakiety też zadają śmierć”. – Groźne jest to, że Rosja mobilizuje kolejnych ludzi i może też przestawić swoją gospodarkę w tryb całkowicie podporządkowany inwazji. W II wojnie światowej nie zwyciężyli nowoczesnym sprzętem, ale masą – mówi w wywiadzie Agnieszki Szczepańskiej Arleta Bojke.

„Joe Biden w Warszawie”. Wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie nie było historycznym wydarzeniem. W każdym razie nie tak historycznym, jak jego spotkania z liderami polskiej opozycji – pisze Jakub Mielnik.

Powrót Beaty Szydło i dr Woronowicz o pro-alkoholowych politykach

„PiS chce powrotu Beaty Szydło”. Według naszych informacji, w gronie kierowniczym PiS miała zapaść decyzja o ściągnięciu na wybory parlamentarne do Polski byłej premier. Szczegóły w tekście Joanny Miziołek.

„Rosjanie zawsze będą nam zagrażali”. – Gdy dowiedziałem się o przyjeździe prezydenta Bidena do Kijowa, to jak dziecko podskakiwałem na krześle – wyjawia Elizie Olczyk prof. dr hab. Bogusław Pacek, generał dywizji.

„Mięso szkodzi Platformie”. Część polityków PO zaczyna się realnie obawiać, że temat związany z raportem C40 Cities sprawi, że politycy opozycji będą postrzegani jako fanatycy ekologiczni – ostrzega Joanna Miziołek.

„Sprytne »małpki«”.– Martwi mnie postawa radnych, posłów, polityków generalnie, bo z takimi reprezentantami będziemy się dalej staczać w alkoholową otchłań – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej dr Bohdan Woronowicz, psychiatra.

„Make »stara baba« great again”. – Okazuje się, że pisarki nie mają za dużo do powiedzenia – Małgorzata Halber opowiada Wiktorowi Krajewskiemu o swoim skomplikowanym stosunku do kobiet.

„W mieście każde drzewo jest ważne”. Dlaczego więc tak bezrefleksyjnie pozbywamy się drzew? – Wycięcie drzewa w centrum miasta jest nie do zrekompensowania – ocenia w rozmowie z Krystyną Romanowską dr Justyna Glusman, działaczka miejska.

„Sebastian wychodzi z butów ojca”. Decyzja o zdjęciu z giełdy perły w koronie Kulczyków to tylko kolejny etap sprzątania, jakie od kilku lat Sebastian urządza w rodzinnym imperium. Szczegóły w tekście Szymona Krawca.

„Ropa z Kazachstanu dla Niemiec”. Niemcy uruchomili import ropy z Kazachstanu, ogłaszając, że w ten sposób uniezależniają się od dostaw z Rosji. Jest to jednak zmiana pozorna, bo ropa popłynie rosyjskim rurociągiem – pisze Jakub Mielnik.

„Prawdziwa twarz Putina”. Władimir Putin jest zwykłym pospolitym przestępcą, gangsterem w dosłownym znaczeniu tego słowa. Z tej perspektywy wszystko staje się proste i zrozumiałe – tłumaczy w swoim tekście Miłosz Szymański.

„Granaty, kontenery i łapówki”. W kontenerach wyjeżdżają z portu tysiące kilogramów kokainy. Narkotyk zalewa nie tylko Europę, ale też samą Antwerpię, która stała się kokainową stolicą Europy. Reportaż Piotra Barejki.

Metamorfoza Westerplatte, nowe wydziały lekarskie i sukces polskich hematologów

„Czy przybywają kosmici?” Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny i Urugwaj poinformowały w ostatnich tygodniach o zaobserwowaniu na swojej części nieba dziwnych obiektów i zjawisk. Więcej w tekście Michała Banasiaka.

„Szykują się duże zmiany na Westerplatte”. Teren dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Trwa konkurs na zaprojektowanie tam nowej placówki muzealnej – pisze Rafał Borowski.

„Głośno o polskich hematologach”. Z perspektywy światowych standardów, wyniki badania mają szansę zmienić standard leczenia podtrzymującego szpiczaka po przeszczepie – pisze Katarzyna Pinkosz.

„Powstają nowe wydziały lekarskie”. – Zwiększamy liczbę studentów na uczelniach medycznych, ale standardy nauczania są takie same – przekonuje w rozmowie z Katarzyną Pinkosz wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

„Dwie wybitne pisarki i ich przejścia”. Ukazały się w Polsce biografie dwóch wybitnych amerykańskich pisarek. To Joan Didion, dzisiaj bardzo popularna, druga, Carson McCullers, jest już niesłusznie zapominana. Poleca Leszek Bugajski.

„Teatr ma sens”. – Najbardziej boję się tego, co wydarzyło się na Kapitolu. Boję się, że obojętnie która strona wygra, ta druga to podważy i może dojść do rozruchów – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Grażyna Wolszczak, aktorka.

