Wstrząsające nagranie z Koszalina. Pobili 16-latka z powodu e-papierosa

Do zdarzenia doszło w środę w samo południe przy jednym ze sklepów spożywczych na terenie Koszalina. Na opublikowanym przez funkcjonariuszy nagraniu z kamery monitoringu widać, jak jeden z mężczyzn podchodzi do oddalającego się chłopaka i z impetem uderza go nogą w twarz. Niespodziewający się ataku od tyłu sprawca upada na ziemię, po czym napastnik okłada go butelką po ciele.

Pobili 16-latka w Koszalinie. Poszło o e-papierosa

Chwilę później do sprawcy dołącza drugi mężczyzna i uderza pokrzywdzonego w twarz. „Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna bez przyczyny podszedł od tyłu do pokrzywdzonego, a następnie kopnął go w twarz. W tym momencie podszedł drugi z mężczyzn i zaczęli pięściami oraz butelką uderzać po całym ciele bezbronnego leżącego na chodniku 16 latka” – przekazali policjanci z koszalińskiej komendy.

Poszkodowany w wyniku uderzeń doznał rozległych obrażeń głowy oraz twarzy. Jak przekazali funkcjonariusze, po otrzymaniu zgłoszenia kryminalni z II komisariatu rozpoczęli „szeroko rozwinięte czynności operacyjne i procesowe”. Policjanci ustalili sprawców, którzy po trzech godzinach od zdarzenia byli w ich rękach.

Dramatyczne chwile w Koszalinie. Kopnął w twarz, drugi z mężczyzn bił butelką

„Do ich zatrzymania doprowadził funkcjonariusz będący po służbie, który zauważył ich na jednej z ulic. Policjant o swoich spostrzeżeniach poinformował kryminalnych, którzy już po chwili zatrzymali 19 i 20-laka” – poinformowano.

Policjanci zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy, który został przekazany do koszalińskiej prokuratury wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. „Zapis z kamery monitoringu pokazał jak bezwzględnie zachowali się sprawcy w stosunku do 16-latka. Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju, za który grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności” – informuje KMP w Koszalinie.

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

facebookCzytaj też:

13-latek z Biłgoraja trafił do szpitala. Kolega odgryzł mu kawałek czołaCzytaj też:

Skatował 3-latkę na śmierć. Sąd we Wrocławiu wydał wyrok w głośnej sprawie