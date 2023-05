Złapał kobietę i próbował wciągnąć w stronę parku. 38-latek w rękach stołecznej policji

Policja zatrzymała mężczyznę, który próbował zaciągnąć kobietę do parku przy stacji PKP Warszawa Powiśle. 38-latek wrócił w to miejsce. Rafał B. był dobrze znany policji. Funkcjonariusze apelują do innych ofiar lub świadków o kontakt.

Mieszkanka Warszawy napisała w mediach społecznościowych, że w nocy z piątku na sobotę została napadnięta przez mężczyznę. Do zdarzenia doszło na schodach od kas na stacji PKP Powiśle. „Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku. Naprawdę niewiele brakowało. Trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam najgłośniej, jak tylko mogłam. Spłoszyli go ludzie, i w końcu mnie puścił. Są tam kamery, więc na pewno wizerunek faceta na którejś się znajdzie” – zaznaczyła. Kobieta relacjonowała, że skończyło się na poranionych palcach i naderwanych paznokciach. „Uważajcie, to miejsce 40 lat temu słynęło z napaści i zboczeńców i jak widać, dziś też potrafi być niebezpieczne” – podkreśliła warszawianka. Kobieta w aktualizacji wpisu zaznaczyła, że zgłosiła sprawę na policję. Napadł na kobietę i wrócił w to samo miejsce Policja podała, że wizerunek mężczyzny trafił do policjantów Komisariatu Kolejowego Policji dzięki nagraniom monitoringu. W poniedziałek pokrzywdzona złożyła oficjalne zawiadomienie, a tego samego dnia 38-latek został zatrzymany przez patrol funkcjonariuszy na stacji PKP Powiśle. Policja zaznaczyła, że Rafał B. był już wcześniej znany funkcjonariuszom z popełniania przestępstw na tle seksualnym. Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie apeluje do osób, które były świadkami podobnych zdarzeń na tym terenie bądź stały się ofiarą takiej napaści o kontakt pod numerem tel. 47 72 372 24. Zarzuty dla 38-latka i wniosek o tymczasowe aresztowanie „Gazeta Wyborcza” podała, że prokuratura postawiła mężczyźnie dwa zarzuty dotyczące dokonania innej czynności seksualnej na szkodę pokrzywdzonych kobiet, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Złożono również wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Rafała B. na trzy miesiące. Czytaj też:

