„Niedyskrecje wyborcze”: Miarka się przebrała. Dlaczego Kaczyński chce wrócić do rządu?

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Kampania PiS chyba nie idzie po myśli kierownictwa partii, skoro władze Zjednoczonej Prawicy rozważają przeprowadzenia rekonstrukcji rządu, na kilka miesięcy przed wyborami. Z informacji potwierdzonych przez Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu z PiS wynika, że Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu i objąć stanowisko wicepremiera, a wszystkim innym wicepremierom – co ujawniła gazeta.pl – ta funkcja zostałaby odebrana.

Podobno chodzi o to, że prezes PiS wkurzył się na bałagan panujący w obozie rządzącym. Na to, że kampania nie idzie jak należy, że sprawy nie są posuwane do przodu, że każdy robi co chce.