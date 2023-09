Donald Tusk zapewnia: 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli

W sobotę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przemawiał podczas konwencji programowej KO pod hasłem „100 konkretów na 100 dni” w Arenie Jaskółka w Tarnowie.

–Kolejny konkret ze 100 dni. Wiecie, jak nauczyciele są oszukiwani? W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę minimum 1500 zł. 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Tu nie chodzi tylko o kampanię – zapowiedział Tusk.

Podwyżki dla nauczycieli. Obietnica Tuska

–Polska szkoła ginie w czasie rządów PiS-u w wielu wymiarach. Dzieci męczą się, nauczyciele i nauczycielki są wykończone. Przeładowane programy, dokładają paskudną ideologię „czarnkową”. Chcę powiedzieć, że podejmiemy konkretne decyzje, które zwolnią z dziewiętnastowiecznego obowiązku odrabiania prac domowych – mówił lider PO.

O zniesieniu obowiązku prac domowych mówił podczas konwencji także prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. – Należy znieść te straszne prace domowe. Należy odchudzić program w szkołach. Szkoła powinna być nowoczesna i uczyć zupełnie nowych umiejętności. Szkoła powinna uczyć podejmowania ryzyka i weryfikacji prawdziwych informacji – powiedział.

Donald Tusk zapewniał, że „jeśli w Polsce znów nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób automatyczny”. – Oni (PiS- red.) rekordowo zadłużyli Polskę, a długi na przyszły rok to kosmos – stwierdził. –Musimy wygrać te wybory, nie dlatego, że muszę wrócić do urzędów. Polki i Polacy wynajęli was, mnie, do wygrania stu konkretów na sto dni – zakończył Tusk.

Wśród innych propozycji PO znalazły się emerytura do 5 tys. zł miesięcznie i pensja do 6 tys. zł bez podatku dochodowego. Czytaj też:

