Kulisy rozmów Tuska w Brukseli. Polska może otrzymać 24 mld zł

Donald Tusk udał się z misją do Brukseli. Kandydat KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera miał jasny cel: przyspieszenie procesu powrotu do pełnej obecności Polski w Unii Europejskiej oraz dyskusja o odblokowaniu środków z KPO dla Polski.

O co Donald Tusk prosił szefową KE?

Z informacji Onetu wynika, że czasie rozmów – które jak podkreślał polski polityk – mają charakter nieformalny – miał poprosić szefową Komisji Europejskiej o bardziej elastyczne podejście w sprawie KPO.

Szef PO tłumaczył, że automatyczne zastosowanie zasad pozbawiłoby Polskę możliwości sięgnięcia nawet po 60 mld euro. Poza deklaracjami dotyczącymi zmian w sądownictwie i respektowania wyroków TSUE, koniecznymi do odblokowania KPO, szef PO miał zapewnić też Ursulę von der Leyen, że nie będzie blokował negocjacji budżetowych Unii.

– Między Tuskiem a von der Leyen jest wzajemne zaufanie, zrozumienie, czego nie można było powiedzieć o poprzednich władzach – powiedział anonimowo jeden z unijnych urzędników.

Polska ma szansę na 24 mld zł z KPO

Pośpiech Donalda Tuska jest spowodowany zapisanymi w dokumentach UE terminach. – 4 grudnia umowa z Polską w sprawie KPO może po prostu wygasnąć. — Kalendarz dotyczący korzystania z tych środków nie jest z gumy, a poprzednie władze zostawiły nam wiele min. Jedną z nich dziś Tuskowi udało się rozbroić, czyli poprosić, by KE zrezygnowała z "automatyzmu" — tłumaczył Andrzej Halicki.

Według ustaleń OKO. press Polska ma szansę na otrzymanie 24 mld zł z KPO bez konieczności spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych. Taką deklarację miała złożyć szefowa Komisji Europejskiej. Chodzi o środki z tzw. REPowerUE. Fundusze to popłyną do Polski, jeśli zrewidowany KPO zatwierdzi Komisja Europejska, a następnie Rada UE do końca 2023 roku.

Szef PO podczas wizyty w Brukseli rozmawiał również z szefową PE. – Witamy ponownie w Brukseli. Bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać po wyborach w Polsce. Możesz liczyć na Parlament Europejski we wspólnej pracy na rzecz silnej Polski i silnej Europy — zapewniała Roberta Metsola.

