Migranci wjeżdżają do Polski z dwóch kierunków. Są nowe dane SG

Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że minionej doby granicę między Polską i Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć 72 osoby. Byli to przede wszystkim obywatele Bangladeszu, Etiopii i Sudanu. Kolejnych 11 osób zawróciło na widom polskich patroli. Strażnicy poinformowali również, że za pomocnictwo zatrzymany został Ukrainiec, który przewoził w samochodzie 8 obywatelu Iranu.

Co więcej, do zatrzymań doszło również na granicy ze Słowacją, gdzie wciąż tymczasowo obowiązują kontrole. W ramach prowadzonych przez SG działań zatrzymanych zostało 28 osób. Byli to obywatele Syrii, Turcji i Afganistanu. Z Straży Granicznej wynika, że minionej doby kontroli poddanych zostało 4,6 tys. pojazdów i ponad 13 tys. osób.

Straż Graniczna zatrzymała Białorusina

W czwartek pogranicznicy opublikowali w sieci nagranie, na którym widać, w jakich warunkach podróżowali cudzoziemcy przewożeni przez granicę przez obywatela Białorusi. Specjalną skrytkę skonstruowano w przedniej części naczepy. Migranci jechali w ścisku, bez okien. Jak informuje SG, nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce.

„Wobec wszystkich wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, Syryjczyków objęto dozorem SG, natomiast pozostali cudzoziemcy zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców” – czytamy dalej.

Poważne problemy będzie miał kierowca ciężarówki, który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Usłyszał już zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Poza tym wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie zobowiązania go do powrotu. „Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech” – przypomina SG.

