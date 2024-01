Katowice. Wybuch butli z gazem w kamienicy. Są poszkodowani

W poniedziałek 9 stycznia doszło do wybuchu butli z gazem w kamienicy w Katowicach-Szopienicach (województwo śląskie). Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska przekazała, że informacja o wybuchu w wielorodzinnym budynku, który znajduje się na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej, dotarła do służb ok. godz. 9:30.

Katowice. Wybuch butli z gazem w kamienicy

Z ustaleń strażaków, na które powołuje się Polsat News, wynika, że eksplodowała butla z gazem w mieszkaniu znajdującym się na poddaszu. Lokal został całkowicie zniszczony. Początkowo podano, że w wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Później okazało się, że obrażenia odniosły dwie osoby. Obie trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Z budynku łącznie ewakuowano 10 osób.

Urząd miasta podstawił na miejsce specjalny autobus, w którym mogą schronić się potrzebujący. Na miejscu pracują strażacy. Gruzowisko jest przeszukiwane przez specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą.

