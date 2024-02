Mariusz Błaszczak o Donaldzie Tusku. „Gdzieś tam za kotarą wraca reset 2.0”

PiS zorganizowało konferencję prasową z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka oraz rzecznika partii Rafała Bochenka. Tematem spotkania były protesty rolników. Szef klubu PiS zarzucił obecnej władzy „uległość wobec mocodawców zza zachodniej granicy”. Jako dowód wskazano fragment konferencji prasowej z udziałem prezesa Europejskiej Partii Ludowej, do której m.in. należy PO i PSL.

PiS przytacza słowa Manfreda Webera

– Jeśli chodzi o Zielony Ład, chciałbym podkreślić, że jako Europejczycy jesteśmy dumni z tego, co robimy w ramach Zielonego Ładu. Również dla mnie, jako politycznego lidera EPL, jesteśmy partią Zielonego Ładu. Realizujemy Zielony Ład pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Tak więc, na przykład w sprawie ustawy klimatycznej najważniejszej decyzji w tym zakresie, EPL głosowała za, Zieloni głosowali przeciw – zaczął Manfred Weber.

– Mamy więc w tej sprawie prawo własności. Wyznaczamy linię i kierunek, w którym musimy podążać i dlatego chcę utrzymać tę własność przez cały czas kampanii wyborczej. Zielony Ład należy do Europejskiej Partii Ludowej i robimy to w interesie przyszłych pokoleń – zakończył szef Europejskiej Partii Ludowej. Błaszczak skomentował, że to „odpowiedź na kłopoty, które na głowę ściągnęli nam obecnie rządzący”.

Mariusz Błaszczak uderza w MON

Temat Webera wrócił pod koniec konferencji. W sekcji pytań pracownik Telewizji Republika zapytał o zmiany w Muzeum Wojska Polskiego, którego dyrektorem został gen. Bogusław Pacek. Były szef MON zarzucił swojemu następcy, że ten „otacza się generałami, których można nazwać ‘ośmiogwiazdkowymi’, którzy odeszli z wojska, a teraz wrócili z emerytury i zajmują się przeglądem dokumentów, audytami i go krytykują”.

Błaszczak odrzucił zarzuty o tym, że za swojej kadencji kupował za dużo uzbrojenia. – To oczywiście skandal, ale niczego po obecnym kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej spodziewać się nie mogliśmy – powiedział o gen. Packu szef klubu PiS. – Czy to jest reset 2.0? – zasugerował pracownik Telewizji Republika. – Można tak powiedzieć, gorzej, jeżeli spojrzymy na powroty do SKW – odpowiedział Błaszczak.

Mariusz Błaszczak zarzucił Donaldowi Tuskowi reset 2.0 z Rosją na polecenie Manfreda Webera

– Z jednej strony werbalnie mówi Tusk o zagrożeniu rosyjskim, a faktycznie gdzieś tam za kotarą wraca reset 2.0. Ale z czego on wynika? Wynika z tego, jakie dyspozycje otrzymują od Manfreda Webera, no bo przecież to Niemcy taką politykę nakreślili, to symbolem tej polityki jest Nord Stream, właśnie współpracy niemiecko-rosyjskiej, współpracy Niemiec z Putinem – zakończył.

