Niemcy zwracają Polsce migrantów. Dominuje jedna narodowość

W październiku 2023 roku Niemcy przywróciły kontrole na granicy z Polską. Zarządzenie w tej sprawie obowiązuje do połowy grudnia 2024 roku, jednak nie jest wykluczone, że zostanie ono przedłużone. Władze Niemiec tłumaczyły, że zdecydowano się na taki krok, ponieważ dzięki sprawdzaniu osób przekraczających granice będzie można nie tylko ograniczyć nielegalną migrację, ale również zwalczać przemyt ludzi.

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o cudzoziemcach, którzy byli zawracani do Polski. Te incydenty wywołały pytania dotyczące tego, czy niemieckie służby nie nadużywają swoich uprawnień.

Niemcy podrzucają do Polski migrantów. Najnowsze dane

Z informacji przedstawionych przez Macieja Duszczyka wynika, że od 16 października do końca 2023 r. na granicy polsko-niemieckiej nie wpuszczono 1695 osób, a od początku 2023 roku do 31 maja liczba ta wzrosła do 4605 osób. W tej grupie znalazło się 2900 obywateli Ukrainy.

Wiceszef MSWiA tłumaczył, że kontrole graniczne, które zostały wprowadzone przez Niemcy, są związane z tzw. procedurą Dublin III. Zakłada ona, że osoba, która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w jednym z państw UE i znajduje się na terytorium innego państwa, może być zawrócona do kraju, w którym złożyła wniosek. Według danych, którymi dysponują polskie władze, na tej podstawie do naszej kraju przekazano w 2023 roku 388 roku. Od stycznia 2024 z Niemiec do Polski trafiło już 136 osób.

Jednocześnie służby mają również prawo korzystać z tzw. procedury readmisji. Dopuszcza ona możliwość zawrócenia migranta, który znalazł się nielegalnie na terenie Unii Europejskiej i nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową do kraju, z którego przybył. Na tej podstawie z Niemiec do Polski zwrócono w 2023 roku 545 cudzoziemców, natomiast od początku nowego roku 213 osób.

Niemiecka policja o zwracaniu migrantów do Polski

Oświadczenie w tej sprawie wydała także Niemiecka Policja Federalna. Z informacji uzyskanych przez „Wprost” wynika, że od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku funkcjonariusze z Niemiec cofnęli do Polski 4617 osób. – Głównymi przyczynami odmów były próby nieuprawnionego wjazdu bez ważnych dokumentów podróży i ważnych wiz – wyjaśniła rzeczniczka Franziska Gorski.