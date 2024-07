Pierwsze od sześciu lat konsultacje rządowe Polski i Niemiec. Padnie kwestia reparacji

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że we wtorek 2 lipca o godz. 8.00 wystartowały polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Program przewiduje powitanie szefa niemieckiego rządu przez polskiego odpowiednika, spotkanie obu polityków w cztery oczy, a potem w gronie delegacji. W programie przewidziano też zdjęcie grupowe i sesję plenarną. Na koniec Scholz i Tusk spotkają się z mediami.

Niemcy zadośćuczynią polskim ofiarom II wojny światowej?

Poprzednie konsultacje rządowe między Polską i Niemcami miały miejsce w 2018 r. Uczestniczyli w nich Angela Merkel oraz Mateusz Morawiecki. „Oczekiwane jest, że strona niemiecka ogłosi inicjatywy mające na celu zadośćuczynienie polskim ofiarom II wojny światowej” – podało TVN24.

Podobne informacje przekazuje „Gazeta Wyborcza”. „Niemcy wiozą miliony euro dla polskich ofiar III Rzeszy, ale nie tylko” – czytamy. Chodzi o nawet paręset milionów euro, które stanowiłoby wsparcie dla ok. 45-50 tys. osób. Wypłatą środków ma zająć się Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, która wcześniej wypłacała odszkodowania dla byłych pracowników przymusowych.

Donald Tusk spotka się z Olafem Scholzem. Trzy ważne kwestie

Wsparciem mają być objęci Polacy, których niemieccy okupanci zmuszali do pracy przymusowej w okupowanym kraju, a nie wywozili ich do Rzeszy. Środki z funduszu mają również zostać przeznaczone na opiekę medyczną dla ofiar. Niemiecki rząd ma też wybudować w Berlinie Dom Polsko-Niemiecki. Byłaby to placówka edukacyjna, gdzie młodzi Niemcy poznawaliby historię sąsiedniego kraju. Ostatnim punktem ma być niemieckie wsparcie obrony polskiej granicy na wschodzie.

