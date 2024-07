13-latek spowodował pożar niedopałkiem papierosa. Straty wyceniono na 60 tys.

W niedzielę 28 lipca około godziny 15.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie (woj. pomorskie) otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Abisynia Górska na terenie gminy Karsin. Oficer dyżurny błyskawicznie wysłał do miejsca zdarzenia funkcjonariuszy, a także zawiadomił straż pożarną. Strażacy z ogniem walczyli przez pięć godzin.

Pomorskie. Młody chłopak zaprószył ogień w stodole. Policjanci ustalili dane nieletniego

Policjanci w trakcie interwencji ustalili, że z płonącego budynku stodoły wyszedł młody chłopak, który odjechał na rowerze. Funkcjonariuszom udało się dowiedzieć, że związek z pożarem może mieć 13-latek, mieszkaniec powiatu kościerskiego. Informacje zdobyte przez policjantów się potwierdziły.

Odpowiedzialny za podpalenie nastolatek powiedział funkcjonariuszom, że do zaprószenia ognia doszło w wyniku wyrzucenia niedopałka papierosa na baloty słomy, co spowodowało, że zajęły się ogniem. To doprowadziło do całkowitego spalenia stodoły. Łączną sumę strat wyceniono na 60 tysięcy złotych.

13-latek sprawcą podpalenia w Abisynii Górkskiej. O jego losie zdecyduje Sąd Rodzinny

Zgromadzony przez policjantów materiał został przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o losie 13-latka. Funkcjonariusze zaapelowali do rodziców, a także opiekunów o skuteczniejszy nadzór nad dziećmi. Policjanci podkreślili, że „należy podnosić ich świadomość w zakresie poszanowania prawa, a także odpowiedzialności za popełniane czyny”.

