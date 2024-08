Nowacka w sporze z biskupami. Episkopat odpowiada

Zaostrza się spór o lekcje religii. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na początku sierpnia wydała oświadczenie, w którym zarzucała urzędnikom Ministerstwa Edukacji Narodowej „krzywdzące czy dyskryminujące” działania. Chodziło o organizacyjne łączenie klas na czas religii.

Spór MEN z KEP

Przewodniczący komisji bp Wojciech Osial zarzucił MEN, że „zmiany zostały wprowadzone bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną”. W czwartek 22 sierpnia minister edukacji Barbara Nowacka nie zgodziła się z tym zarzutem. – Nie zostało skonsultowane? To przypominam panom biskupom, że ósme przykazanie mówi: „nie mów fałszywego świadectwa” – ripostowała.

Nowacka zapewniła, że w jej resorcie przeprowadzono konsultacje. – Odbywały się spotkania w ministerstwie, więc te konsultacje były. Co więcej, niektóre uwagi zgłoszone w trakcie spotkań zostały przez nas uwzględnione, ponieważ miały racjonalne podłoże – zwróciła uwagę.

Tego samego dnia Episkopat urządził briefing prasowy, podczas którego rzecznik prasowy KEP odniósł się do najnowszej wypowiedzi minister Nowackiej. — Już w marcu Konferencja Episkopatu Polski powołała specjalny zespół do spraw kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ten zespół spotkał się z przedstawicielami ministerstwa tylko dwa razy, i to wyłącznie z inicjatywy KEP — przekazał dziennikarzom ks. Leszek Gęsiak.

„Kościół nie chce wojny, ale.”..

Rzecznik podkreślał, że spotkania z przedstawicielami resortu edukacji odbyły się 24 kwietnia i 15 maja. Dodał, że 22 sierpnia KEP oraz Polska Rada Ekumeniczna zwróciły się z petycją do I prezes Sądu Najwyższego. Chcą, by stwierdziła ona niezgodność spornego rozporządzenia MEN z konstytucją. Z tą samą sprawą zwrócono się też do prezydenta Andrzeja Dudy.

— Kościół nie chce wojny, ale z całą pewnością będzie bronił lekcji religii w szkole. To nie jest tylko przekaz wiary, ale przekaz systemu wartości, kodu kulturowego, bez którego nie można zrozumieć ani historii, ani losów naszego kraju — oznajmił ks. Gęsiak.

Rozporządzenie MEN ws. lekcji religii. Co się zmienia?



Nowe przepisy przewidują, że jeśli uczestnictwo w lekcjach religii zadeklaruje mniej niż siedmiu chętnych, przedszkola i szkoły zorganizują zajęcia w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. W klasach I-III maksymalną liczbę uczniów mogących uczęszczać na lekcje religii w ramach jednej grupy określono na 25 osób, a w klasach starszych na 30 uczniów.

