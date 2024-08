Andrzej Duda marzy o stanowisku międzynarodowym. „Dlatego gra na Trumpa”

Za kilka miesięcy Andrzej Duda zakończy drugą kadencję na stanowisku prezydenta Polski. Już teraz pojawiają się pytania o polityczną przyszłość Andrzeja Dudy. Głowa państwa na razie bardzo lakonicznie wypowiada się w tej kwestii, – Nie lubię takiego wróżenia z fusów. Nie myślę, co będę robił w sierpniu przyszłego roku. Nie czynię żadnych kroków, aby przygotować sobie tzw. miękkie lądowanie. Mam obowiązki państwowe i są one dla mnie najważniejsze – powiedział prezydent w czerwcu 2024 roku.

Tymczasem Aleksander Kwaśniewski ujawnił, że z jego informacji wynika, że prezydentowi marzy się stanowisko w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Według byłego prezydenta szansa na kierownicze stanowisko jest bardzo mała. Były prezydent wyjaśniał, że w MKOl nie ma zapotrzebowania na polityków, ponieważ od wielu lat na prezesów tej organizacji są wybierane osoby związane ze sportem. – Rozumiem, że Andrzej Duda rozgląda się za czymś, co będzie robił po prezydenturze. Radzę jednak, żeby rozglądać się za czymś realnym – podkreślił polityk.

Jak wynika z ustaleń WP, Andrzej Duda faktycznie chciałby po zakończonej prezydenturze trafić do MKOl, jednak nie jako prezes. – Prezydent nie chce być szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Żeby była jasność, nie podejmuje starań, nie prowadzi rozmów, żeby zastąpić w fotelu ustępującego prezesa Thomasa Bacha. Chciałby po zakończeniu kadencji zostać członkiem Komitetu – powiedział portalowi informator związany z Pałacem Prezydenckim.

Aby trafić do komitetu należy mieć poparcie jednego z ważniejszych graczy w MKOl. Według nieoficjalnych doniesień Andrzej Duda liczy na poparcie swojej kandydatury przez Stany Zjednoczone. – Dlatego prezydent gra teraz na ponowną prezydenturę Donalda Trumpa w USA, bo liczy, że to właśnie Republikanin miałby wesprzeć go w zabiegach o posadę w MKOl – ocenił informator z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

Na przeszkodzie mogą jednak stanąć Rosjanie. Szef rosyjskiej Federacji Wioślarskiej Jewgienij Archipow stwierdził, że nie ma szans, aby Rosja poparła polskiego kandydata na jakiekolwiek stanowisko w MKOl. – Trzeba więc mieć kogoś, kto by zadzwonił do Władimira Putina i go odciągnął od tego pomysłu – oceniło źródło bliskie Andrzejowi Dudzie.

Według informatora WP, Andrzej Duda liczy, że w tej kwestii pomógłby mu przywódca Chin. – Prezydent i Xi Jinping są w bardzo dobrych relacjach. Przywódca Chin nie zapomniał, że to Andrzej Duda jako jedyna głowa państwa z Unii Europejskiej uczestniczyła w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku – przypomniał.