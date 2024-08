Stanowcza deklaracja Tuska na Campusie Polska. „Przyjmuję krytykę, ale zdania nie zmienię”

W piątek 23 sierpnia w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia konferencji było spotkanie z Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem. Pierwsze pytanie, które zostało zadane premierowi, dotyczyło ochrony granicy polsko-białoruskiej. Uczestniczka Campusu Polska z Radomia zwróciła uwagę na fakt, że na pograniczu nadal trwa dramat migrantów i zapytała o to, jak można zmienić tę sytuację.

Campus Polska. Donald Tusk o granicy polsko-białoruskiej



– Pierwszym zadaniem ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, jest pilnowanie granicy i ochrona terytorium kraju. To jest moje pierwsze zadanie. To nie Polska, nie wy, ale i nie my doprowadziliśmy do sytuacji dość częstej w polityce, gdzie nie ma prostego wyboru, że coś jest skuteczne i etyczne w tym samym czasie – powiedział Donald Tusk.

Polityk podkreślił, że „jego odpowiedzialnością jako premiera kraju jest zapewnienie bezpieczeństwa i szczelności polskiej granicy”. – Prawie każdą cenę za to zapłacę – zadeklarował szef rządu.



W dalszej części wystąpienia Donald Tusk zaznaczył, że jego rząd robi wszystko, żeby dramatów humanitarnych na granicy nie było – Cały aparat państwowy jest nakierowany na edukację, żeby ci, którzy pilnują granicy, nie wyzbyli się człowieczeństwa. Trudno jest jednak znaleźć pomoc między działaniem skutecznym a człowieczeństwem – stwierdził premier.

Donald Tusk: Na granicy z Białorusią codziennie dochodzi do aktów przemocy

Donald Tusk tłumaczył, że „w przypadku granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz bardziej cyniczną akcją organizowaną przez reżim Putina i Łukaszenki”. – Nie mamy do czynienia z typową migracją. Otwórzcie szeroko oczy na ten problem. Ci ludzie, których przerzuca się na naszą granicę, mają doświadczenie kryminalne. Codziennie na granicy dochodzi do aktów przemocy – przyznał szef rządu.

Premier podczas swojego wystąpienia na Campusie Polska Przyszłości zaznaczył, że „władze Polski muszą zrobić wszystko, aby zniechęcić tych, których Putin i Łukaszenka mamią, że przez Polskę można się łatwo dostać do Europy”. – Przyjmuję krytykę w tej sprawie, ale swojego postępowania w kwestii bezpieczeństwa Polski zmienić nie mogę. Granica Polski jest zamknięta na nielegalną migrację i będzie zamknięta, ja tutaj dalej będę działał w sposób twardy, tak, żebyśmy czuli się bezpieczni – zakończył Donald Tusk.



