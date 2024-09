Andrzej Duda grzmi na Jasnej Górze. Wspomniał o „odbieraniu polskości”

Na Jasnej Górze w Częstochowie trwają Jasnogórskie Dożynki, czyli pielgrzymka dziękczynna rolników za tegoroczne plony. We mszy świętej wziął udział Andrzej Duda. – To co roku niezwykły moment, kiedy tutaj, na Jasną Górę do Matki Najświętszej, opiekunki naszej ojczyzny przybywają z całej Polski rolnicy, ludzie polskiej wsi, by przynieść plony swojej pracy, owoce trudu polskiego rolnika – mówił prezydent.

twitter

Jasna Góra. Andrzej Duda o lekcjach religii

W trakcie swojego przemówienia Andrzej Duda poruszył zmiany dla uczniów od nowego roku szkolnego. Nowelizacja przepisów wprowadzona przez MEiN zakłada dużo większą elastyczność w organizacji lekcji religii. Zezwala również na możliwość organizacji międzyoddziałowych lub międzyklasowych lekcji religii w przypadku, gdy chęć uczestnictwa w nich zgłosi mniej niż siedmioro uczniów lub przedszkolaków. Co więcej, od 1 września 2025 roku w szkołach ma być tylko jedna lekcja religii w tygodniu. Sprawą zainteresował się TK, który zawiesił stosowanie nowelizacji.

– Niech to będzie odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że religia nie jest nam potrzebna i nie trzeba jej uczyć młodych ludzi. To między dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, gdy znajdowaliśmy w niej oparcie – podkreślił prezydent na Jasnej Górze. – Kiedy ktoś nam próbuje ją odebrać, to zarazem odbiera nam ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno. I dziękuję, że polska wieś i rolnicy o tym pamiętają, dając swoją obecnością tutaj świadectwo – dodał Andrzej Duda.

Andrzej Duda o swoim następcy

Prezydent wspomniał także o przyszłorocznych wyborach prezydenckich i swoim następcy. – Mój czas służby dla Rzeczypospolitej się kończy. Proszę żebyśmy poszli wszyscy razem na wybory prezydenckie. Niech ta frekwencja na wyborach będzie wysoka. Przynajmniej taka, jak podczas ostatnich wyborów prezydenckich, a może nawet wyższa niż w ostatnich wyborach parlamentarnych – apelował.

Andrzej Duda zachęcał do głosowania na tego kandydata, który będzie najlepszy dla Polski na następne lata. – Czas jest trudny i pod względem europejskich decyzji i pod względem bezpieczeństwa. Trzeba to bezpieczeństwo umacniać, aby nigdy więcej nie powtórzyło się to, co stało się w 1939 roku, że pomimo bohaterstwa polskiego żołnierza, nie byli w stanie, choć oddali życie i byli gotowi poświęcić wszystko, obronić swojej ojczyzny – powiedziała głowa państwa.

Czytaj też:

Kaczyński poprosił o wpłaty na PiS. Takiego efektu się nie spodziewałCzytaj też:

Danuta Wałęsa z mocnym apelem. Tymi słowami zwróciła się do Donalda Tuska