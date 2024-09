Duda spotka się z Trumpem. Odwiedzą „amerykańską Częstochowę”

Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą złożą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem programu jest udział prezydenta w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem?

Według nieoficjalnych doniesień, w czasie pobytu w USA Andrzej Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem. Lokalne media z Pensylwanii twierdzą, że politycy mają ze sobą rozmawiać w niedzielę 22 września. To właśnie tego dnia kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich ma się pojawić w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w New Britain. Według nieoficjalnych ustaleń, Andrzej Duda również ma przybyć do amerykańskiej Częstochowy.

Doniesienia amerykańskich mediów potwierdziła Małgorzata Paprocka. Szefowa Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że Andrzej Duda najprawdopodobniej spotka się w niedzielę z Donaldem Trumpem w amerykańskim sanktuarium. Politycy mają ze sobą rozmawiać m.in. o kwestiach bezpieczeństwa oraz propozycjach wzmacniania pozycji Polski na świecie.

Duda ma rozmawiać z Trumpem. Przyjął zaproszenie

Szczegóły wizyty są na razie owiane tajemnicą. Małgorzata Paprocka zaznaczyła, że „to nie KPRP organizuje rozmowy polityków”. Wyjaśniła, że to Andrzej Duda przyjął zaproszenie na odsłonięcie pomnika Solidarności. – Jeśli Donald Trump też będzie tego dnia w sanktuarium, wówczas dojdzie do rozmów polityków – tłumaczyła. – Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, więc niezależnie od tego, która administracja rządzi musimy zabiegać o ten sojusz – komentowała Małgorzata Paprocka.

Warto podkreślić, że do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem może dojść na nieco ponad miesiąc przez wyborami prezydenckimi w USA, w jednym ze stanów, które będą kluczowe dla rozstrzygnięcia głosowania. Dodatkowo, politycy mają się pojawić w miejscu, gdzie będzie licznie zgromadzona Polonia.

