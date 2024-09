Biden zamiast Trumpa? Nowe plany Dudy na wizytę w USA

Andrzej Duda odwiedzi Stany Zjednoczone. Najważniejszym punktem wizyty prezydenta w USA jest udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na której pojawią się głowy państw z całego świata.

Spotkanie Duda-Trump. Na prezydenta spadła fala krytyki

Najwięcej emocji wzbudziły doniesienia o planowanym spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Politycy mieli ze sobą porozmawiać na marginesie uroczystości odsłonięcia pomnika w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, które jest nazywane „amerykańską Częstochową”.

Niespodziewanie w czwartek 19 września pojawiła się informacja, że sztab Republikanów odwołał udział Donalda Trumpa w uroczystościach. Oficjalnych powodów tej decyzji nie podano. Nieoficjalnie amerykańskie media komentowały, że dla kandydata Republikanów wizyta w Doylestown jest niezwykle ważna, ponieważ stan Pensylwania może być jednym z kluczowych, jeśli chodzi o wyniki wyborów prezydenckich a głosy mieszkającej tam Polonii będą miały ogromne znaczenie.

Rozmówca Onetu z Pałacu Prezydenckiego tłumaczył, że „mimo krytyki, która spadła na Andrzeja Dudę, nie można było odwołać wizyty”. – Z jednej strony nie mogliśmy odwołać wyjazdu prezydenta, bo to ważne dla Polonii. Z drugiej, nie mogliśmy odmówić Trumpowi, tym bardziej że prezydent ma z nim dobre relacje – wyjaśniało źródło portalu.

Trump odwołał spotkanie z Dudą. Oto powody

Jak się okazuje, o odwołaniu spotkania zadecydowały nie kwestie polityczne, a związane z bezpieczeństwem. – Nieformalnymi kanałami dostaliśmy informację, że po dwóch próbach zamachu na Trumpa amerykańskie służby bardzo uważnie sprawdzają każde miejsce, gdzie ma przebywać. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown to ogromny teren, z wielkim cmentarzem i klasztorem. Nie sposób tam w pełni zapanować nad bezpieczeństwem. Dlatego otoczenie Trumpa wycofało się z pomysłu wizyty – przekazała osoba z otoczenia Andrzeja Dudy.

Polski prezydent do „amerykańskiej Częstochowy” – mimo braku spotkania z Donaldem Trumpem – jednak się wybierze. Współpracownicy Andrzeja Dudy mają nadzieję, że rangi prezydenckiej wizycie w USA doda ewentualne spotkanie z Joe Bidenem, do którego miałoby dojść na marginesie sesji ONZ w Nowym Jorku. Jeśli do rozmów polityków faktycznie by doszło, byłoby to ostatnie ich spotkanie w roli prezydentów krajów.

