Dzieciofobia po polsku, Izrael idzie za ciosem i kulisy powrotu Kierwińskiego. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Dzieciofobia po polsku”. – Przestańmy udawać, że dzieciofobia nie istnieje – apeluje w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Michał R. Wiśniewski, autor książki „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci”.

„Same się nie obronią”. W wyrażeniu „zakaz wstępu dla dzieci” zamieńmy „dzieci” na inną grupę społeczną i zobaczmy, jak bardzo jest to dyskryminujące – pisze Karolina Bury z Fundacji Rodzic w mieście.

„Izrael idzie za ciosem”. Izrael wytrzymał krytykę brutalnej interwencji w Gazie i zabrał się za libański Hezbollah, który jest przeciwnikiem znacznie trudniejszym od Hamasu – analizuje Jakub Mielnik.

„Kierwiński tam i z powrotem”. – Obiecano Marcinowi, że jak sprawdzi się w roli pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi, to zostanie prezydentem Warszawy – wyjaśnia w tekście Joanny Miziołek powody powrotu europosła do kraju polityk z obozu władzy.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Wrzuceni w błoto”. Halina choruje na raka, ale sama wyrzuciła z mieszkania skażony muł, którego było po kolana. Ryszard mówi, że woda go wręcz bombardowała. Miasta podnoszą się po powodzi, a okoliczne wsie drżą, że rząd o nich zapomni. Reportaż Piotra Barejki.

„Myśliwce z górnej półki”. MON deklaruje chęć zakupu myśliwców, które mają zabezpieczać naszą przestrzeń powietrzną powyżej 13000 metrów. O zamówienie walczą trzej wykonawcy z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Złota 100 Polskiego Rolnictwa”. Redakcja „Wprost” nagrodziła liderów branży rolniczej, wyróżniając wyjątkowe firmy, przedsiębiorców i instytucje.

„Wojenna psychoterapia”. Kim są ochotnicy jadący do Ukrainy, gdzie szanse na przeżycie są bardzo nikłe? Bywa, że jednymi z nas. I, nie ujmując nic wyższym celom, to proste „jadą dla siebie” chyba najlepiej oddaje istotę sprawy – komentuje Jerzy Wysocki.

„Fortuna dla mediewisty”. To, co dobre dla Niemiec, musi być dobre i dla Europy – uznała KE i zapłaciła niemieckiemu historykowi mediewiście 149 tys. euro za napisanie raportu o tym, jak dogadać się z rolnikami, którym nie podoba się Zielony Ład – pisze Jakub Mielnik.

„Hiszpania na dłużej”. Kawę, piwo czy wino wypijecie tu w cenach niewidywanych już w polskich miastach, ale wynajem mieszkania to droga przez mękę. Co po przeprowadzce do Hiszpanii zaskakuje najbardziej? Relacja Karola Górskiego.

„Kobiety to esencja mojego życia”. – W moim życiu najważniejsze były związki z kobietami. Było ich kilka: trzy z nich są matkami moich dzieci i jeszcze dwie, bardzo ważne, z którymi dzieci nie miałem – wyznaje Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz aktor Daniel Olbrychski.

„Chcę robić po swojemu”. – To miłe, kiedy ktoś porównuje cię do kogoś, kogo szanujesz. Ale Dawid Podsiadło chyba jeszcze nie potrzebuje następcy, zatem doradzałbym spokój – postuluje w rozmowie z Maciejem Drzażdżewskim Wiktor Waligóra, wokalista.

