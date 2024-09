Wstrząsające odkrycie służb po powodzi. Nowe fakty ws. kolejnych potencjalnych ofiar

„Na terenie powiatu kłodzkiego oraz na terenie powiatu nyskiego podczas sprzątania okolicy po powodzi, ujawniono dwa ciała. Opolska i dolnośląska policja na miejscu wykonują czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kłodzku i Prokuratury Rejonowej w Prudniku. Trwają czynności identyfikacyjne. Okoliczności śmierci wskazują, że może to być 8. i 9. ofiara, której śmierć nastąpiła na terenach dotkniętych powodzią” – poinformowała w czwartek polska policja.

RMF FM podało, że na piątek zaplanowano ich sekcję zwłok. Ciało znalezione w okolicach Kłodzka należy do kobiety. Nie udało się na razie ustalić płci zwłok odkrytych podczas uprzątania terenów popowodziowych w okolicach Bodzanowa w gminie Głuchołazy. Na ciała natrafili żołnierze sprzątający po powodzi. Znaleźli je w okolicy zabudowań mieszkalnych po obniżeniu poziomu wody.

Ile ofiar powodzi? Policja zabrała głos



Oficjalne statystyki dotyczące liczby ofiar po powodzi podważał m.in. Krzysztof Bosak. „Z całą stanowczością dementujemy nieprawdziwe informacje, dotyczące zgonów osób zaistniałych w związku z powodzią, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Przypominamy, że w tak tragicznej sytuacji związanej ze śmiercią osób, przekazywane publicznie informacje powinny być rzetelne i cechować się odpowiednią wrażliwością” – zaznaczyła na wstępie policja.

„Warto o tym pamiętać, aby nie tworzyć przestrzeni do kłamliwych spekulacji, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak ludzkie życie. Informujemy, że dotychczas ujawniono siedem zgonów osób, których okoliczności śmierci mogą wskazywać na to, że ich przyczyną było utonięcie. Każda z tych śmierci to rodzinna tragedia. Wskazane przypadki dotyczą poniższych miejsc” – podsumowano.

