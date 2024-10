Andrzej Duda chce wygłosić orędzie do Sejmu. Jest reakcja Szymona Hołowni

– Prezydent Duda zdecydował się skorzystać ze swojego konstytucyjnego uprawnienia i wygłosić w rocznicę wyborów parlamentarnych orędzie do Sejmu – przekazał Marcin Mastalerek w wywiadzie na kanale „Rymanowski Live”. – Rok od wyborów to chyba dobry moment, żeby pewne sprawy podsumować, powiedzieć o wyzwaniach. Będzie to coś w rodzaju „State of the Union” – takiego dorocznego wystąpienia prezydentów, jak to jest w Ameryce – kontynuował współpracownik Andrzeja Dudy.

– Prezydent jest nie tylko świetnym mówcą, ale także wiele razy bardzo dobrze diagnozował sytuację. Myślę, że rok po wyborach parlamentarnych właśnie taka diagnoza sytuacji, ale też pokazanie wyzwań na przyszłość, jest potrzebne – powtórzył szef gabinetu prezydenta RP.

Prezydent chce wygłosić orędzie do Sejmu. Tak zareagował Hołownia

Marcin Mastalerek poinformował, że o godz. 18 rozpoczęło się spotkanie szefowej Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Paprockiej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Jak zaznaczył Mastalerek, 15 października, czyli rocznica przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, to „najlepsza data” na wygłoszenie orędzia. Warto jednak zaznaczyć, że 20. posiedzenie Sejmu X kadencji zostało zaplanowane od 16 do 18 października.

Najnowsze informacje przekazał Szymon Hołownia za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Prezydent Andrzej Duda poinformował mnie dziś, że w związku z rocznicą wyborów 15.10 chciałby zwrócić się z orędziem do Sejmu. Art. 140 Konstytucji daje Prezydentowi takie prawo, stanowi też, że nad jego orędziem nie przeprowadza się debaty. Nie planujemy posiedzenia Sejmu 15.10, zaproponowałem więc Panu Prezydentowi, by orędzie wygłosił w środę, 16.10 na początku 20. posiedzenia Sejmu” – poinformował marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Andrzej Duda pozwany. Doradca prezydenta: Sąd wpadł w pułapkę. To jest absurdalneCzytaj też:

Premier Tusk wraca do sprawy wiz. „Ten raport jest miażdżący”