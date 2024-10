Rocznica Tuska, próba sił w obozie Kaczyńskiego, awantura o azyle. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Miało być wdeptanie PiS w ziemię, wielkie pojednanie, sto konkretów na sto dni. Jest silne PiS, które cały czas w sondażach depcze po piętach Platformie Obywatelskiej, rosnąca polaryzacja, kłótnie w koalicji rządzącej, eksodus członków rządu do Parlamentu Europejskiego i decyzje na granicy prawa albo poza nim. Powoli zapominamy o obiecanych konkretach, niezrealizowanych nawet w 300 dni – pisze we wstępniaku do tego numeru Eliza Olczyk.

O czym jeszcze w nowym „Wprost”

„Próba sił w obozie Kaczyńskiego”. Zjednoczenie się dokonało i PiS znalazło się nowej rzeczywistości, w której dwa nieznoszące się środowiska muszą funkcjonować w jednej formacji. Tekst Elizy Olczyk.

„Sejm jak Harlequin”. – To nie tylko nieetyczne, by cała rodzina korzystała z przywilejów budżetu parlamentarnego, ale dewastujące dla demokracji – mówi Julia Pitera, była posłanka PO, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Jęk zawodu nowego elektoratu”. – Minął rok od wyborów, a wiele się nie zmieniło. Żadnej ze stron się nie udało – ocenia dr hab. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Co z sędziami Dudy?”. Polska zawiera (tajne) ugody z osobami, w sprawach których sądzili neosędziowie i to tylko z tego powodu, że skład sędziowski był nienależycie obsadzony. Nie ma znaczenia, czy wydany wyrok był zgodny z prawem, bo wyrok może wydać tylko sąd poprawnie obsadzony – pisze Marek Isański.

„Digiseksualni”. – Przekierował kamerę na swoje łóżko, na którym leżała Agata, jego seksrobocica. Nie wierzyłam w to, co widzę – mówi Ewa Stusińska, autorka książki „Deus sex machina”, w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Lekcja prostowania polskiego”. – Na rynku pracy specjaliści od prostego języka są i będą poszukiwani – mówi dr Marta Chojnacka-Kuraś, językoznawczyni z UW. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Costa del Pol”. Ceny apartamentów w okolicach Marbelli startują od 350 tys. euro. Ale to nie odstrasza polskich klientów. W zeszłym roku kupili w Hiszpanii ponad 3 tys. nieruchomości – pisze Karol Górski.

„Albo ma się rację, albo relację”. Dlaczego nie potrafimy porozumieć się z partnerem? Co sprawia nam największą trudność? Jak te przeszkody pokonać? Odpowiadają seksuolodzy i psychoterapeuci w rozmowie z Pauliną Cywką.

„Piekło z ZUS-em”. ZUS ściga schorowaną emerytkę za dług sprzed kilkunastu lat. Dług, którego w ogóle nie powinno być. Tekst Piotra Barejki.

„Unia antyeuropejska”. Nawet w apogeum awantury o granicę białoruską chętny zazwyczaj do bitki z UE PiS nie zdecydował się na zawieszanie praw azylowych w Polsce – pisze Jakub Mielnik.

„Ślepy zaułek Baćki”. – Doraźnie Łukaszenka zrobił niezły interes, ale w dłuższej perspektywie zwiększy swoje uzależnienie od Rosji – mówi o pożyczce od Putina analityk OSW, Kamil Kłysiński. RozmowaPiotra Barejki.

„Putin uwierzył w wygraną”. Felieton gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Nie byłem w stanie śpiewać tego bez płaczu”. – Mówię o śmierci mamy, o samotności, zagubieniu, uzależnieniach, ale czy to jest coś takiego nadzwyczajnego? – zastanawia się Krzysztof Zalewski w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak.