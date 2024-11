Andrzej Duda miał „mały zabieg”. Minister ujawnił szczegóły

Od 1 października Andrzej Duda pokazywał się publicznie z ortezą na ręce. Specjalny czarno-niebieski opatrunek miał za zadanie usztywnić stawy śródręczno-paliczkowe. Podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości, prezydent w końcu pokazał się publicznie bez ortezy na ręku. Na zdjęciach widać było, że polityk najprawdopodobniej stracił końcówkę środkowego palca prawej ręki tuż nad paznokciem. Cały palec był mocno zaczerwieniony i lekko opuchnięty, brakowało także paznokcia.

Kontuzja prezydenta wywołała falę spekulacji. Pojawiły się teorie, że głowa państwa tak intensywnie ćwiczyła na siłowni w Warszawie, że doszło do uszkodzenia palca. Jak się jednak okazuje, cała sprawa to efekt niewielkiego wypadku, do którego doszło podczas wykonywania prac domowych.

Prezydencki minister Wojciech Kolarski przekazał na antenie RMF FM, że Andrzej Duda doznał urazu w czasie prywatnym, w trakcie zajęć domowych. Z uwagi na to, że zdarzenie nie miało miejsca podczas wykonywania obowiązków służbowych, współpracownik głowy państwa nie chciał udzielać szczegółowych informacji.

