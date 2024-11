Takiego SMS-a otrzymują politycy KO. Trzaskowski i Sikorski walczą o głosy

Trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które wyłonią kandydata tego środowiska politycznego na prezydenta. W szranki stanęli Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. „Za chwilę głosowanie. Niezależnie od jego wyniku Koalicja będzie w tych wyborach jak jedna pięść. Dziękuję Rafałowi i Radkowi za podjęcie wyzwania i deklarację pełnej współpracy na rzecz wspólnej wygranej. Jesteśmy z Was dumni, Panowie!” – napisał chwilę po godz. 8:00 Donald Tusk na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Prawybory w KO. Kiedy wyniki? Dorota Niedziela komentuje

Do jutra do godz. 12:00 firma zewnętrzna, która odpowiada za przeprowadzenie prawyborów, ma dostarczyć wyniki. – Wyniki dotrą do mnie, jako przewodniczącej komisji ds. prawyborów, w zaklejonej kopercie. Po jej otwarciu spiszemy protokół, a potem poinformujemy, który z kandydatów będzie reprezentował KO w wyborach prezydenckich – powiedziała Dorota Niedziela w rozmowie z „Wprost”.

Jak dodała, wyniki mają zostać ujawnione opinii publicznej „niezwłocznie”. Zostaną zaprezentowane na konferencji prasowej albo podczas sobotniej Rady Krajowej. Wyłoniony w głosowaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta ma zaprezentować swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku.

W dniu prawyborów obaj kandydaci zabrali głos w mediach społecznościowych. „Jeśli dostałaś lub dostałaś takiego SMS-a, to znaczy, że możesz wziąć udział w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. Korzystajcie z tej możliwości, głosujcie – macie czas do północy. Nieśmiało zachęcam do wysyłania głosów z numerem 1. Do dzieła!” – napisał Rafał Trzaskowski. – Szanowni państwo, te wybory będą o bezpieczeństwie. Dziś głosujemy w prawyborach KO. Proszę o każdy głos, SMS-em, anonimowo, numer dwa – zaapelował z kolei Radosław Sikorski.

