Nawrocki poszedł w ślady Dudy. Nagranie wywołało burzę w sieci

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda jest wielkim miłośnikiem sportu. Jako kibic wielokrotnie pojawiał się na meczach polskich reprezentacji w piłce nożnej czy siatkówce. Prezydent nie ukrywał, że uwielbia jeździć na nartach. W sezonie zimowym wielokrotnie można było zobaczyć go na stoku, gdzie oddawał się białemu szaleństwu. Polityk próbował swoich sił w nowej dyscyplinie – jet surfingu.

W lutym Andrzej Duda opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z siłowni. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra – podkreślał.

instagram

Jak się okazuje, w ślady głowy państwa postanowił pójść Karol Nawrocki. Kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS również opublikował w sieci swoją relację z treningu. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. Internauci zastanawiali się, ile wyciska prezes IPN. Na sztandze miał zawieszone 80 kg, natomiast do tych ciężarów trzeba doliczyć wagę gryfu. Komentatorzy spierali się, czy waży on 10 czy tez może 20 kg.

twitter

Karol Nawrocki od lat jest związany ze sportem. Jako nastolatek grywał w barwach piłkarskich drużyn Ex Siedlce i KKS Gedania. Trenował także boks w klubie RKS Stoczniowiec. W 2004 roku wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg. – Jako nastolatek grywał w barwach piłkarskich drużyn Ex Siedlce i KKS Gedania. Trenował także boks w klubie RKS Stoczniowiec. W 2004 roku wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg – komentował prezes klubu Jako nastolatek grywał w barwach piłkarskich drużyn Ex Siedlce i KKS Gedania. Trenował także boks w klubie RKS Stoczniowiec. W 2004 roku wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.