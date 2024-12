Prezydent Duda w MKOL? Jego doradca nie ma wątpliwości: Osoba znana, poważana

Przyjęta 12 grudnia przez zarząd PKOL uchwała rekomendująca Andrzeja Dudę do MKOL-u wywołała spore poruszenie. Wśród licznych komentarzy dostrzeżemy zarówno drwiny, jak i komplementy pod adresem prezydenta. W rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” o własną ocenę pokusił się doradca głowy państwa, Alvin Gajadhur.

Andrzej Duda w MKOL? Alvin Gajadhur komentuje

– Pan prezydent Duda skupia się teraz na wypełnianiu obowiązków głowy państwa, do początku sierpnia jest prezydentem, ma obowiązki, będzie je wypełniał. Natomiast co będzie później, to pan prezydent się do tego ustosunkuje, przedstawi swoja opinię na ten temat – podkreślał doradca Andrzeja Dudy.

– Międzynarodowy Komitet Olimpijski to bardzo ważne gremium, dużo znaczy w świecie i na pewno pan prezydent Andrzej Duda, jako osoba znana, poważana, godnie reprezentowałby Polskę w tym gremium, w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim dodawał Alvin Gajadhur rozmowie z „Super Expressem”.

PKOL rekomendował Andrzeja Dudę do MKOL

Wysunięcie kandydatury Andrzeja Dudy zaskoczyło część członków PKOL. Ostatecznie za przyjęciem uchwały o rekomendacji dla tego polityka zagłosowało 29 spośród 60 członków gremium. 4 było przeciwnych, a 6 się wstrzymało. Wielu było nieobecnych na posiedzeniu. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz mocno optował za prezydentem, nazywając go „osobą oddaną olimpizmowi”.

Andrzej Duda do MKOL-u mógłby zostać wybrany w lutym 2026 roku. Na ten termin zaplanowano w Mediolanie pierwszą sesję, na której polski prezydent będzie wolny od swoich obecnych obowiązków. Podczas sesji zaplanowanej na marzec 2025 roku MKOL będzie wybierał nowego przewodniczącego. Górny limit członków MKOL wyznaczony jest na 115 osób. Obecnie jest ich 111. Wszyscy wybierani są na ośmioletnią kadencję.

