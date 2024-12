Polska flaga do zmiany? Znamy szczegóły rewolucyjnego pomysłu

Kancelaria Prezydenta przekazała, że otrzymała petycję w sprawie zmiany barw widniejących na polskiej fladze narodowej. Jej autorowi nie podoba się aktualny odcień czerwonego na naszych symbolach państwowych. Zaproponował, aby teraźniejsze barwy zastąpić karmazynem. Autor inicjatywy, który chce pozostać anonimowy, stwierdził, że „zmiana ta ma głębokie uzasadnienie historyczne, symboliczne oraz praktyczne”.

W jego opinii „karmazyn od wieków był symbolem majestatu, władzy i siły Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. „W heraldyce i tradycji polskiej ten odcień czerwieni był utożsamiany z dostojeństwem i szacunkiem. Przywrócenie karmazynu na flagę narodową byłoby nawiązaniem do naszych korzeni i hołdem dla przeszłości” – wyjaśnił.

Zdaniem autora petycji „aktualna czerwień na polskiej fladze państwowej jest zbliżona do tej, której używają Monako, Czechy oraz Indonezja, co powoduje trudności w jednoznacznej identyfikacji flagi Polski”. Jak czytamy w petycji, „karmazyn jako intensywniejszy i bardziej unikatowy odcień pozwoliłby lepiej wyróżniać naszą flagę i podkreślić odrębność Polski na tle innych krajów”.

Co więcej, autor petycji przekonywał, że „zmiana koloru na karmazyn mogłaby być symbolem odświeżenia narodowej tożsamości”. Przywiązanie do przeszłości, połączone z nowoczesnym podejściem do symboli narodowych może inspirować młodsze pokolenia do większej dumy i zaangażowania w sprawy ojczyzny – napisał w uzasadnieniu.

Jak czytamy w petycji, „zmiana koloru flagi Polski na karmazynowy będzie krokiem w kierunku pogłębiania świadomości narodowej oraz umocnienia polskiej tożsamości na świecie”.

Nie jest to pierwszy tego typu pomysł, który pojawił się w przestrzeni publicznej. W 2019 roku Ministerstwo Kultury prowadziło prace nad zmianami w ustawie o symbolach narodowych. Kolor karmazynowy miał zastąpić aktualny cynober zarówno na fladze, jak i w tarczy herbowej orła białego. Ostatecznie plany zmian zostały porzucone m.in. ze względu na koszty, które oszacowano na blisko 130 mln złotych.