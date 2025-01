Prezydent nie pojawi się na ważnej gali. Zgrzyt z rządem?

Polska 1 stycznia formalnie przejęła po Węgrzech prezydencję w Radzie UE. O 20:00 w Warszawie odbędzie się oficjalna inauguracja, podczas której głos zabiorą premier Donald Tusk oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że ambasador Węgier Istvana Ijgyarto nie został zaproszony na galę.

Wiceszef MSZ wyjaśnia. Chodzi o ambasadora Węgier

– Pan ambasador Węgier jest niemile widziany z wiadomych powodów. Węgry złamały zasady lojalność w Unii Europejskiej, zasady, które są przewidziane w traktatach. Polska w związku z tym nie życzy sobie obecności przedstawiciela Węgier. Przypominam, że polski ambasador został wezwany na konsultacje do Warszawy, co oznacza obniżenie relacji polsko-węgierskich – powiedział Polsat News wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

– Węgry w UE od dłuższego czasu zachowywały się jak tzw. enfant terrible i zawsze uchodziło im to na sucho, zawsze udawały, że nic się nie stało. Tak nie może być już więcej. Polska, przejmując prezydencję nie może tolerować tego typu zachowań uderzających w całą UE, jak również nie może tolerować zachowań, które jak w przypadku Węgier łamią przepisy dot. europejskiego zakazu aresztowania, uderzają w nasze bilateralne relacje. Krótko mówiąc – Węgry zachowały się wobec Polski i UE w sposób niedopuszczalny – wyjaśnił.

Chodzi oczywiście o węgierski azyl udzielony Marcinowi Romanowskiemu. – To jest złamanie art. 4 Traktatu o UE, który stanowi, że państwa są wobec siebie lojalne. Węgry są wobec Polski nielojalne. Ale przypominam – Węgry blokują niektóre decyzje dot. wsparcia Ukrainy, blokowały sankcje nakładane na Rosję. (...) To taki pakiet niegodziwości Węgier – ocenił.

Gala inaugurująca polską prezydencję w UE. Zabraknie na niej prezydenta Dudy

Na gali zabraknie również prezydenta – dowiedziała się stacja. Nie potwierdził on zaproszenia.

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta przekazała TVN24, że w imieniu Andrzeja Dudy na uroczystości pojawi się jego doradca Wojciech Gerwel.

– To decyzja prezydenta, ja się cieszę na tę galę. Polska przejmuje prezydencję w tak ważnym momencie dla Unii Europejskiej, dla świata – ocenił Szejna. Podkreślił, że uczestnictwo Dudy na gali „byłoby wskazane”. – Nie wiemy, jakie były powody nieobecności pana prezydenta. Jeżeli są uzasadnione, to oczywiście rozumiem to. Jeżeli miały charakter polityczny, to nie rozumiem – dodał w rozmowie z Polsat News.

