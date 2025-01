Echa listu Dudy do Tuska. Muzeum Auschwitz o zaproszeniu dla Netanjahu

Muzeum Auschwitz poinformował Onet, że nie wystosowało bezpośredniego zaproszenia ani do premiera Izraela, ani do żadnego innego polityka. – Naszymi najważniejszymi gośćmi podczas obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz są Ocalali z Zagłady i tylko do nich kierujemy zaproszenia – przekazał portalowi rzecznik muzeum.

– Ponadto przekazujemy informację o obchodach do ambasad poszczególnych państw i to ambasady decydują kto i w jakiej randze pojawi się na uroczystościach. Ten proces wyboru przedstawiciela pozostaje poza Muzeum Auschwitz – dodał.

Jak poinformował, na ten moment muzeum nie otrzymało żadnej informacji zwrotnej, kto będzie uczestniczył w obchodach jako delegacja Izraela.

Netanjahu powinien zostać aresztowany przez Polskę

Na premierze Izraela Binjaminie Netanjahu ciąży wydany ostatniego listopada przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze nakaz aresztowania. Jego podstawą są podejrzenia popełnienia zbrodni wojennych w Strefie Gazy, a wśród nich celowe ataki w ludność cywilną.

Jeżeli Netanjahu pojawi się w Polsce, zgodnie z prawem międzynarodowym powinien zostać aresztowany. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się jednak z prośbą do rządu o zapewnienie izraelskiemu premierowi ochrony na czas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.

W liście Duda swoją prośbę motywuje „absolutnie wyjątkowymi okolicznościami” i wyraża nadzieję, że rządowi uda się znaleźć „odpowiednią formułę” pozwalającą zarówno na respektowanie prawa międzynarodowego, jak i oddanie znaczenia wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady.

Prezydencka minister potwierdza: Duda wystosował list ws. Netanjahu

O istnieniu listu prezydenta do rządu jako pierwsza poinformowała agencja Bloomberg. W następnych godzinach do doniesień odniosła się w rozmowie w Studiu PAP szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

Prezydencka minister potwierdziła informacje i dodała, że aktualnie Kancelaria Prezydenta RP czeka na reakcję. – Zdaniem Prezydenta każda osoba z Izraela, każdy przedstawiciel władz z tego państwa, powinien mieć możliwość wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które za dwa tygodnie będzie mieć miejsce w Oświęcimiu – mówiła.

