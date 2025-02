Wiemy, kto będzie nowym szefem BBN-u. Nieoficjalne ustalenia „Wprost”

Jacek Siewiera ma zostać odwołany w poniedziałek 3 lutego ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – podał Onet. Według oficjalnych informacji Siewiera wyjeżdża na stypendium do Oxfordu, a potem we współpracy z rządem ma tworzyć nową międzynarodową radę państw basenu Morza Bałtyckiego. Prawdziwą przyczyną odejścia szefa BBN-u ma być konflikt z szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Paprocką, która chciała usunąć Siewierę ze stanowiska.

Gen. Dariusz Łukowski zostanie nowym szefem BBN-u. Zastąpi Jacka Siewierę

– Jacek mógł dotrwać do końca kadencji, ale zrezygnował, bo nie chciał dalej walczyć z Paprocką – powiedziało źródło Onetu z otoczenia Andrzeja Dudy. Na miejsce Siewiery powołany ma zostać człowiek Paprockiej – gen. Dariusz Łukowski, który dotychczas był wiceszefem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziennikarce „Wprost” Joannie Miziołek udało się to potwierdzić w Pałacu Prezydenckim.

Nominacja gen. Łukowskiego na szefa BBN będzie wiązała się z jedną ważną zmianą dla samego zainteresowanego. Jak wyjaśniał tydzień temu dziennikarzom „czynny żołnierz nie może być ministrem w Kancelarii Prezydenta”, a taki miał wówczas status. – To wiązałoby się z odejściem ze służby. To naturalnie ogranicza taką możliwość. Ja mogę być jedynie osobą kierującą biurem BBN, jak kiedyś robił to gen. Roman Polko – mówił gen. Łukowski.

Co się zmieni w Kancelarii Prezydenta?

Roszad w otoczeniu Dudy ma być więcej. Awansowany ma zostać m.in. Nikodem Rachoń – młodszy brat Michała Rachonia z TV Republika. Posadę szefa Biura Polityki Międzynarodowej ma stracić Mieszko Pawlak, którego ma zastąpić Wojciech Kolarski, za którego wskoczy z kolei Katarzyna Pawlak-Mucha. Nową rzeczniczką prezydenta ma zostać z kolei Diana Głownia.

– Mogę tylko i wyłącznie potwierdzić, że dziś po południu dojdzie do zmian w Kancelarii Prezydenta. Prezydent te zmiany ogłosi. Jestem przekonany, że to bardzo dobry moment, właśnie ta końcówka na to, żeby pokazać i udowodnić, że prezydent ma plan. Wie, co robi i daje szanse ludziom, którzy chcą ciężko pracować – skomentował szef gabinetu Dudy Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem Plus.

