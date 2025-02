Nawrocki o „polskim złocie”. Taka byłaby jego pierwsza decyzja

Karol Nawrocki kontynuuje objazd po kraju. W poniedziałek 3 lutego odwiedził powiat wodzisławski w województwie śląskim. Kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich odwiedził m.in. miejscowość Radlin. W trakcie spotkania z wyborcami padło pytanie o przyszłość górnictwa w Polsce.

Nawrocki zdradził, jaka byłaby jego pierwsza decyzja, gdyby wygrał wybory

Przy okazji udzielania odpowiedzi, szef IPN zdradził, jaka byłaby jedna z jego pierwszych decyzji, gdyby to on zastąpił Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim.

– Jedną z pierwszych moich decyzji, jeśli do tego momentu Solidarności nie uda się zebrać podpisów pod referendum ws. Zielonego Ładu będzie to, że jako przyszły prezydent skorzystam ze swoich kompetencji i zarządzę referendum w sprawie Zielonego Ładu – powiedział Karol Nawrocki. Dodał, że „dopiero wtedy wszyscy zobaczą, co Polacy myślą o Zielonym Ładzie”. Zadeklarował także, że on sam nigdy nie podpisze ustawy likwidującej górnictwo w Polsce.

Karol Nawrocki o węglu: Czarne, polskie złoto

W opinii kandydata popieranego przez PiS w tegorocznych wyborach prezydenckich „twierdzenia, że obecne węglowe źródła energii w Polsce da się zastąpić odnawialnymi źródłami energii są całkowicie oderwane od rzeczywistości”, ponieważ do tego niezbędna jest stabilna energetyka jądrowa. – Trzeba uznawać, że „czarne polskie złoto”, czyli węgiel jest potrzebny i być do niego przywiązanym, ale myśleć też o tym, co ze Śląska płynie regularnie – o strefach inwestycyjnych i ekonomicznych, o rozwoju nowych technologii – wyliczał szef IPN.

Na koniec spotkania z mieszkańcami Radlina Karol Nawrocki stwierdził, że „Śląsk jest doskonałym przykładem tego, jacy powinniśmy być jako wspólnota narodowa”.

