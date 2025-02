Rząd ugiął się pod policją. Związkowcy nie zatrzymują się, walczą o kolejne postulaty

Podczas briefingu prasowego w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie premier i szef resortu spraw wewnętrznych ogłosili świadczenie mieszkaniowe w postaci 900-1800 złotych dla funkcjonariuszy (w zależności od ich miejsca pełnienia służby i cen wynajmu mieszkań). Nie będzie ono opodatkowane. Będzie wypłacane pierwszym osobom na początku lipca tego roku.

Podlegli resortowi związkowcy nie są jednak w pełni usatysfakcjonowani. Nie zatrzymują się – maja „negocjować kolejne podwyżki” – ustaliła redakcja RMF FM. Jak brzmią następne w kolejności postulat, o które walczą?

Zabezpieczenie pieniędzy na podwyżki, modernizacja uposażenia, 10-procentowy dodatek służbowy

Związkowcy chcą gwarancji, że w przyszłym roku znajdą się pieniądze na podwyżki w planie modernizacji służb (ma potrwać do 2029). Tusk 4 lutego mówił o kontynuacji programu, zapowiadając rozpoczęcie nowego, o czym wkrótce rozmawiać ma z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Mówił o przeznaczeniu z budżetu na ten cel „wielu miliardów”, choć na razie bez konkretów.

Oprócz tego związkowcy domagają się inwestycji w modernizację uposażenia. Walczą też o 10-procentowy dodatek służbowy dla funkcjonariuszy, którzy niedawno rozpoczęli służbę. Jak podaje rozgłośnia, płace tych osób zaczynają się w okolicy najniższej krajowej (według rozporządzenia Rady Ministrów jest to od początku roku 4666 zł brutto) – związkowcy chcą, by „zbliżyły się” do średniej (czyli, według Głównego Urzędu Statystycznego, 8195,07 PLN).

Związkowcy osiągnęli „połowiczny sukces”. Liczą na więcej

Niewymienione z imienia i nazwiska związkowiec powiedział RMF FM, że protesty trwają, ale „funkcjonariusze nie przywiązują do nich aż takiej wagi”. Zauważyli postęp w rozmowach z rządem i chcą osiągnąć kolejne etapy porozumienia. Mimo wszystko wtorkowe oświadczenie władzy potraktowali jako „sukces”, choć „połowiczny”.

Warto podkreślić, że świadczenie mieszkaniowe ma być wypłacane, gdy parlament zatwierdzi przygotowywaną ustawę.

