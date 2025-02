Sensacja w najnowszym sondażu. To byłby koniec rządu Tuska!

CBOS postanowił sprawdzić, jak obecnie kształtują się preferencje polityczne Polaków. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, czekałaby nas wielka rewolucja na scenie politycznej.

KO i PiS z remisem w najnowszym sondażu

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na obie formacje zadeklarowało po 30 proc. respondentów. Co więcej, zarówno ugrupowanie Donalda Tuska, jak i partia Jarosława Kaczyńskiego w porównaniu do poprzedniego badania straciły dokładnie tyle samo sympatyków (po 3 pkt proc.).

Na podium – według sondażu CBOS – zameldowała się również Konfederacja. Poparcie dla tej partii w ciągu miesiąca nie uległo zmianie i wynosi aktualnie 13 proc.



Sondaż. Trzecia Droga poza Sejmem



Kolejne miejsce przypadło ex aequo Lewicy oraz Trzeciej Drodze. Obie formacje cieszą się aktualnie poparciem w wysokości 6 proc. Poparcie dla Lewicy jest takie samo jak przed miesiącem, natomiast Trzeciej Drodze ubył 1 pkt proc.

CBOS zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego oznaczałoby to, że partie te nie miałyby w Sejmie swoich przedstawicieli, ponieważ Trzecia Droga jest koalicją a próg wyborczy dla koalicji wynosi 8 proc. Poza Sejmem znalazłby się również partia Razem, która aktualnie przekonuje do siebie zaledwie 2 proc. respondentów.

Dość spory jest odsetek ankietowanych, którzy na razie nie zdecydowali jeszcze na kogo chcieliby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. Aktualnie niezdecydowanych jest aż 13 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 94,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 5,9 proc.) w okresie 3–5 lutego 2025 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj też:

Polacy wybrali najlepszego prezydenta. Jedno nazwisko deklasuje konkurencjęCzytaj też:

Trzaskowski na fali, falstart Nawrockiego. Polacy mają faworyta