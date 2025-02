Polska w okowach mrozu. Zima jeszcze nie odpuszcza, ale nadchodzi pogodowy przełom

W nocy z niedzieli na poniedziałek mocno przymrozi. Synoptycy prognozują spadek temperatury nawet do 17 stopni Celsjusza. Wydano ostrzeżenia przed silnym mrozem dla sporej części kraju – będą obowiązywały do poniedziałku, do godziny 9.

Co dalej? Początek poniedziałku przyniesie sporo słońca na większym obszarze Polski. Jednak w drugiej części dnia na północnym wschodzie kraju zachmurzenie wzrośnie, a miejscami pojawią się przelotne opady śniegu, które mogą przynieść do 2-5 centymetrów białego puchu.

Wiatr będzie słaby i zmienny, ale na północy oraz wschodzie jego porywy mogą osiągać 40-50 kilometrów na godzinę, co w połączeniu z opadami śniegu może prowadzić do lokalnych zawiei śnieżnych. We wtorek także popada śnieg. A co będzie dalej w pogodzie?

Zimowa aura ani myśli odpuścić. Kiedy ociepli się na dobre?

Arktyczne masy powietrza, które napłynęły z północy, utrzymają się w naszej części Europy. Mroźny wyż, który obecnie rozciąga się od Grenlandii przez Morze Norweskie aż po Europę Środkową, będzie utrzymywał zimową aurę.

Jednak pod koniec tygodnia sytuacja zacznie się zmieniać – wyż przesunie się na wschód, co zmieni kierunek cyrkulacji powietrza. Wówczas zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze atlantyckie, które już teraz dociera do Europy Zachodniej.

Mróz utrzyma się jeszcze kilka dni. Potem jednak temperatury pójdą w górę

Przez większą część tygodnia nocami temperatury będą spadać do kilkunastu stopni mrozu, a w ciągu dnia termometry wskażą od -3 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 stopni Celsjusza na zachodzie.

Na pierwsze oznaki ocieplenia można liczyć w weekend – wtedy temperatury wzrosną do 0-2 stopni Celsjusza na wschodzie i nawet 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie.

Pod koniec lutego nadejdzie wyraźniejsze ocieplenie, które sprawi, że temperatury wzrosną do 12-13 stopni Celsjusza, a na początku marca możemy się spodziewać nawet 13-14 stopni Celsjusza w niektórych częściach kraju.

