Duda zareagował po spotkaniu z Trumpem. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

– To, co dzisiaj było dla mnie najważniejszym punktem po to, żeby porozmawiać o tych sprawach, które dzisiaj są przede wszystkim ważne dla Polski, dla moich rodaków, które są także oczywiście najważniejsze dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, czyli bezpieczeństwo Polski. Starałem się mówić szerzej, wspominać o całej flance. Donald Trump podkreślił, że zależy mu, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, że serce mu się kraje, gdy widzi zniszczone ukraińskie miasta. Zaznaczył, że jedyną drogą zakończenia wojny są negocjacje z Rosją. Podkreślał, że Rosja ma ogromne zasoby – chodziło mu tutaj o żołnierzy, którzy giną i którymi Władimir Putin się nie przejmuje. Donald Trump pochwalił Polskę za wydatki na obronność. To, co dla mnie jest cenne, to że podkreślał wagę nie tylko współpracy obronnej, ale i gospodarczej. Ponowiłem zaproszenie dla Donalda Trumpa do Polski i ono zostało przyjęte, ale na razie nie wiadomo, kiedy ono się odbędzie. Dostałem zapewnienie, że taka wizyta będzie, ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedynym sojusznikiem na świecie – powiedział Andrzej Duda.

– Bardzo mi było miło po tym, jak Donald Trump wspomniał o mojej obecności – dodał prezydent.

