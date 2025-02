Znaleziono zwłoki Katarzyny B. Gorzkie słowa ojca podejrzanego

Przypomnijmy, że zwłoki 26-latki znaleziono w okolicy dolnośląskiego Międzylesia – miejsce, gdzie zostały ukryte, wskazał Dawid T. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że poszukiwania skończą się tragicznie.

Katarzyna zaginęła. Miejsce ukrycia zwłok wskazał jej były partner

Kobieta na 17 lutego zaplanowała podróż do Wrocławia ze swoim byłym partnerem, 27-letnim Dawidem T. Miał jej pomóc w zakupie nowego auta. Jak mówiła osoba z otoczenia Katarzyny, mężczyzna po przyjeździe na miejsce miał stwierdzić, że coś z samochodem jest nie tak i do transakcji nie doszło. Doszło zamiast tego do poważnej sprzeczki między byłymi partnerami. Chłopak zwrócił 26-latce pieniądze, jakie miały zostać przeznaczone na zakup auta (30 tysięcy złotych).

Jak już informowaliśmy, z relacji Dawida T. wynikało, że Katarzyna miała udać się z tajemniczym mężczyzną do Zieleńca. Po kobiecie jednak wszelki ślad zaginął. 23 lutego odnaleziono jej zwłoki i zatrzymano Dawida T.

Ofiara miała liczne obrażenia. Były to rany kłute zadane nożem. Dawid T. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, a wersja zdarzeń, jaką przedstawiał, była absurdalna. Twierdził bowiem, że kobieta sama zadała sobie takie obrażenia. Został aresztowany na trzy miesiące.

Mieszkańcy Wojborza są wstrząśnięci. A ojciec podejrzanego?

Jak dziennikarzom „Faktu” powiedział sąsiad zmarłej kobiety, „to była fajna dziewczyna”. – Była spokojna, nikomu nie robiła krzywdy. Dojeżdżała od pracy w Kłodzku. Nie wiedzieliśmy, że ma chłopaka. Teraz o tym przeczytałem. Bardzo jej szkoda. Nie zasłużyła na to – mówił pan Zbigniew.

Reporterzy dotarli również do ojca Dawida T. – Dawid wyprowadził się z domu i nie mamy z nim kontaktu od ubiegłego roku. Mieszkał wtedy gdzieś w Kłodzku, ale nawet nie wiemy gdzie. Nie chcemy o nim rozmawiać – powiedział ojciec Dawida, po czym miał schować się w swoim domu.

Zgodnie z relacją „Faktu”, Dawid T. na co dzień pracował w zakładzie mechanicznym w okolicy Polanicy-Zdroju. Pasjonował się kulturystyką i brał udział w zawodach trójboju siłowego. Jego znajomi ujawnili, że od dawna miał przejawiać agresywne zachowania.

