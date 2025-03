Nawrocki nie zostawił suchej nitki na Zełenskim. Wypomniał mu jedną rzecz

– Uznaję, że brak wdzięczności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, brak odniesienia się do polityki geopolitycznej w sposób właściwy, brak wdzięczności do tych wielkich sojuszników, jakimi są USA, ale także do tych bliższych swoich sąsiadów, mówię tu o naszym państwie, doprowadził do tej sytuacji, w której się znaleźliśmy – powiedział Karol Nawrocki. – Ta sytuacja jest zła, informacja jest zła, ale to też moment, żeby prezydent Ukrainy przemyślał swoje postępowanie i wobec swoich sąsiadów, ale także wobec takiego wielkiego mocarstwa, jakim są USA – dodał kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich.

W dalszej części swojego wystąpienia podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego Karol Nawrocki stwierdził, że nie uważa, że Donald Trump stoi tam, gdzie stoi Władimir Putin. – To jest rodzaj twardej negocjacji. Prezydent Trump ma swoją poetykę w dyplomacji i kolejną odsłoną tej polityki jest dzisiejsze wydarzenie i dzisiejsza decyzja – komentował nawiązując do decyzji USA o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy.

Wkrótce więcej informacji.