Tusk uderzył w Dudę. Wystarczyło mu jedno zdanie

„Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko” – napisał w krótkim wpisie w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier nawiązał do rozmowy głowy państwa z TVN24 w USA. Duda został zapytany, czy wstrzymanie pomocy wojskowej przez Stany Zjednoczone nie jest „przykładaniem noża do gardła ofiary, żeby wymusić od niej ustępstwa”.

Prezydent przekonywał, że po rozmowie z Trumpem „może śmiało powiedzieć, że jego celem jest zakończenie wojny w Ukrainie”. – Kiedy ostatnio rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim dziesięć dni temu, to powiedziałem: znasz prezydenta Donalda Trumpa i wiesz o tym, że większość swojego życia spędził w biznesie i ma takie biznesowe podejście, działa w sposób biznesowy – powiedział Duda.

Donald Trump zażąda miedzi w zamian za wojska USA w Polsce? Tusk odpowiada Andrzejowi Dudzie

Głowa polskiego państwa wyraziła nadzieję, że to, czego świadkiem był cały świat w ubiegłym tygodniu w Białym Domu to tylko „bardzo ostra taktyka negocjacyjna”. Duda zabrał również głos po sugestii, czy prezydent USA nie zażąda kiedyś dostępu do miedzi za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. – Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania – zaczął.

Prezydent podkreślił, że „póki co takiej sytuacji nie mamy”. – Jak na razie to nazywa nas bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem. Mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany. Cieszę się, że takie słowa mówi, bo uważam, że rzeczywiście jesteśmy bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem, który realizuje swoje zobowiązania w NATO – podsumował Duda.

