Duda nie przebierał w słowach. Określił Tuska jednym zdaniem

Spór zaczął się od wpisu Donalda Tuska w mediach społecznościowych. „Publicznie wyrażona przez pana prezydenta Andrzeja Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko” – napisał premier.

Polska odda miedź Amerykanom?

Była to reakcja na wywiad, którego prezydent udzielił stacji TVN24. Głowa państwa nie mówiła jednak nic na temat oddawania polskich złóż Amerykanom. Donald Tusk miał najprawdopodobniej na myśli odpowiedź Andrzeja Dudy na pytanie, czy „w erze Donalda Trumpa nadejdzie taki czas, że prezydent USA powie: chcecie amerykańskich wojsk w Polsce, to oddajcie mi swoją miedź”.

Prezydent zapewnił, że w tej kwestii zachowuje pełen spokój. – Jeśli Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania – wyjaśnił Andrzej Duda.

– Póki co takiej sytuacji nie mamy. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo jak na razie nazywa nas bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem, mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski. Cieszę się, że takie słowa mówi, bo uważam, że jesteśmy bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem. Pokazujemy, że kwestię własnego bezpieczeństwa można traktować poważnie – dodawał.

Prezydent postanowił zareagować na krytykę ze strony Donalda Tuska. Andrzej Duda również odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych. We wpisie adresowanym do szefa polskiego rządu, nie szczędził mu gorzkich słów. „Wyrażona przez Donalda Tuska sugestia to kłamstwo i manipulacja. Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju?” – dopytywał.

Kohut krytykuje Dudę

Donald Tusk na razie nie odniósł się do krytyki ze strony prezydenta. Do dyskusji postanowił się natomiast włączyć Łukasz Kohut. „Odda pan wszystko za posadę w Waszyngtonie: miedź, honor, ojczyzna, whatever” – stwierdził europoseł zwracając się do Andrzeja Dudy.

Był pan najsłabszym prezydentem w historii Polski, pana decyzja i uzasadnienie odnośnie veta języka śląskiego to skandal i dzielenie obywateli Polski na lepszych i gorszych. Nigdy nie zapomnimy! – dodał polityk.

