„Niedyskrecje parlamentarne”. O co walczy Hołownia? Kto donosił na szefa sztabu Nawrockiego?

O co walczy Szymon Hołownia w kampanii prezydenckiej, skoro trzecie miejsce już mu odjechało? Czy Polska 2050 przetrwa dłużej niż do końca 2025 roku? Czym martwi się Platforma Obywatelska? Kto donosił do prezesa PiS na Pawła Szefernakera, szefa sztabu Karola Nawrockiego? O tym i innych sprawach rozmawiamy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Zobacz fragment odcinka: Szymon Hołownia nie istnieje w kampanii prezydenckiej. Twierdzi że jeszcze nie zaczął jej prowadzić, bo ma mało pieniędzy, dlatego będzie intensywnie się promował dopiero w ostatnim miesiącu kampanii. Niestety dla niego, ta nieobecność już jest widoczna w badaniach. Według najnowszego sondażu pracowni OGB, w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski, kandydat KO, ma szansę zdobyć prawie 39 proc. głosów, Karol Nawrocki popierany przez PiS – 30,5 proc., Sławomir Mentzen z Konfederacji 21 proc. z małym haczykiem. A na czwartego w tym rankingu, Szymona Hołownię, chce głosować zaledwie 3,3 proc. ankietowanych. Do drugiej tury w tym sondażu wchodzą Trzaskowski i Nawrocki, przy czym sztabowcy Prawa Sprawiedliwości zakładają, że 75 proc. wyborców Mentzena poprze w drugiej ich kandydata. Tymczasem koalicjanci Rafała Trzaskowskiego zostali „zjedzeni” przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Według najnowszej prognozy Andrzeja Machowskiego, poparcie dla wszystkich kandydatów obecnej koalicji rządzącej jest tylko o 1 punkt procentowy większe niż łączne poparcie dla kandydatów prawicy. Jeszcze w grudniu ta różnica wynosiła 15 punktów procentowych na rzecz kandydatów lewicowo-liberalnych, a tymczasem do końca kampanii mamy jeszcze kilka miesięcy.