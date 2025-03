PiS zlekceważył reporterów TVN i TVP. Inaczej potraktowano pracownika prawicowej TV i Trwam

Poseł PiS Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Jego partyjni koledzy zorganizowali w Sejmie konferencję prasową, na której głos zabrało kilku polityków. Następnie doszło do zadawania pytań. – Proszę bardzo, cała prawda, całą dobę, TVN – wywołał dziennikarza rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

PiS nie chciał odpowiedzieć na pytanie z TVN. „Państwo od rana na swoich antenach kłamiecie”

Pierwszy do mikrofonu podszedł reporter TVN, który chciał zapytać Mariusza Błaszczaka o jego konkluzje i wnioski dotyczące wczorajszej Rady Europejskiej szczytu brukselskiego. Były szef MON zasugerował, że może na innej konferencji. – To nie jest temat konferencji. Państwo od rana na swoich antenach kłamiecie, w związku z tym ta konferencja jest po to, aby wyjaśnić, jaki jest rzeczywisty stan prawny i fakty w tej sprawie, żeby sprostować te wszystkie manipulacje i kłamstwa – mówił Bochenek.

– Ale co, to nie ważne jest, czy o co chodzi? Nie można o coś innego zapytać? – dziwił się dziennikarz. Następnie pytanie ws. sytuacji Mateckiego zadał pracownik prawicowej Telewizji wPolsce24. – Korzystając też z okazji, że jest z nami pan minister Antoni Macierewicz, chciałbym prosić o komentarz do tego wtargnięcia Żandarmerii Wojskowej do mieszkań Ewy Stankiewicz i poszukiwania rzekomych fragmentów wraku Tupolewa. Na pierwsze z pytań odpowiedział Błaszczak, a potem Macierewicz.

PiS broni Dariusza Mateckiego zatrzymanego przez ABW. Spięcie z dziennikarzami TVN i TVP

Następnie reporter TV Trwam dopytał, czy kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, Komisja Europejska też organizowała spotkania ws. organizacji okrągłego stołu przed wyborami prezydenckimi. Według rzecznika KE są to rutynowe działania w państwach członkowskich. Błaszczak i Bochenek odpowiedzieli na to pytanie. Następnie dziennikarka TVP chciała dowiedzieć się, co szef klubu PiS sądzi o przesunięciu 30 mld z KPO na obronność.

Tu rzecznik PiS też nie pozwolił na odpowiedź. – Dzisiaj dochodzi do skandalicznych rzeczy w Polsce, wszyscy od rana obserwujemy zachowania służb, które są wykorzystywane w sposób partyjny i polityczny, a państwo zajmujecie się wątkami innymi, żeby odwrócić uwagę od tematu konferencji – mówił Bochenek. Reporterka Telewizji Polskiej przekonywała, że „kwestia bezpieczeństwa jest istotną sprawą”, ale rzecznik PiS po chwili zakończył konferencję.

„Haniebne zarzuty". Poseł PiS opuścił telewizyjne studio w trakcie programu na żywo

Matecki zatrzymany. W sieci zawrzało, TV Republika pokazała nagranie