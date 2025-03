Giertych wyciągnął pomocną dłoń w stronę Pawłowicz. „Nie pozwolimy pani umrzeć z głodu”

Trybunał Konstytucyjny przestał wypłacać pieniądze sędziom – poinformował portal wpolityce.pl. Chodzi o wynagrodzenie za luty. „Część sędziów TK zwróciła się już do prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty” – podkreślił TK. Trybunał Konstytucyjny złożył do ministra finansów Andrzeja Domańskiego wnioski o uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2025 rok.

Jak czytamy „wniosek o przyznanie kwoty na wynagrodzenia dla sędziów TK na cały rok (10 230 000 zł) został odrzucony bez uzasadnienia merytorycznego”. Z kolei wniosek o przyznanie pieniędzy na pensje za ostatni miesiąc pozostaje bez rozpoznania, czyli nie został odrzucony ani uwzględniony. „Tak właśnie wygląda kolejny etap zamachu na ustrój Polski w wykonaniu Donalda Tuska i jego współpracowników” – skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

„Skąd ten obecny atak na polski TK, skoro nie bierze on udziału w procedurze wyboru prezydenta RP? Może chodzi o ‘unieważnienie’ także TK, gdyż to Trybunał rozstrzyga o ‘stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP’. Kto o tym orzeknie, gdy ‘nie będzie’ TK?” – napisała z kolei Krystyna Pawłowicz.

„Pani Krysiu dla Pani w mojej kancelarii zawsze czeka sałatka za darmo. Niestety pieniędzy na fałszywych sędziów TK nie ma i nie będzie. Ale nie pozwolimy Pani umrzeć z głodu” – przekonywał Roman Giertych.

– My oczywiście się spodziewamy, że Tusk nie ma żadnego innego scenariusza poza represjami wobec opozycji, bo takie ma zapotrzebowanie tego swojego radykalnego elektoratu. Nie ma innego programu po prostu. No takie są także oczekiwania jego mocodawców zachodnich, chociaż oni chyba nie bardzo są świadomi tego, że świat już się trochę zmienia w ostatnim czasie, że także społeczeństwa nie chcą tego szaleństwa realizować – mówił z kolei Piotr Gliński w wPolsce24.

