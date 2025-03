Najnowszy sondaż parlamentarny. KO zyskuje poparcie, PiS traci

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najwyższe poparcie zdobyła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 31 proc. wyborców – wynika z sondażu Ipsos dla TVP Info i „19:30”. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do badania z lutego. Na drugim miejscu uplasowałoby się z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które poparłoby 28 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła przez miesiąc dwa pkt proc.

Na podium znalazłaby się Konfederacja, która popierą 16 proc. ankietowanych. To rezultat bez zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu. Kolejną pozycję zajęłaby Trzecia Droga, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało osiem proc. Polaków. Ten wynik jest mniejszy o dwa p.p. w stosunku do lutego. W Sejmie znalazłaby się też Nowa Lewica z wynikiem sześciu proc., co nie stanowi zmian w porównaniu z zeszłym miesiącem.

Wybory parlamentarne. Tak zagłosowali Polacy w najnowszym sondażu

Pod progiem wyborczym znalazłaby się z kolei partia Razem, którą popiera trzy proc. ankietowanych. To wzrost o jeden p.p. w zestawieniu z poprzednim badaniem. Nikt nie wskazał innego komitetu (wcześniej jeden p.p.). Siedem proc. Polaków wybrało z kolei opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. To wzrost o dwa p.p. Jeden proc. uczestników sondażu odmówił z kolei udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Jak wyniki przełożyłyby się na miejsca w Sejmie? Jak podał w mediach społecznościowych użytkownik DawidStats KO zdobyłaby 169 mandatów, a PiS 163. Konfederacji przypadłoby 83 posłów, a Trzeciej Drodze 31 miejsc. Lewica wprowadziłaby natomiast 14 parlamentarzystów.

Sondaż zrealizowano metodą CATI i CAWI w dniach 11-13 marca 2025 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 639 pełnoletnich Polaków. W badaniu uwzględniono jedyne osoby, które zadeklarowały, że wezmą udział w wyborach.

Czytaj też:

Mentzen dogania Nawrockiego w nowym sondażu. Zażarta bitwa o drugą turęCzytaj też:

Wszystkie kłopoty Lewicy. „Słabe sondaże Biejat to nie jedyny problem”