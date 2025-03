Zwłoki w studni. Tragiczny finał poszukiwań zaginionej Iwony

W środę 19 marca, około północy, zostało zgłoszone zaginięcie pani Iwony, mieszkanki wsi Chojny (powiat garwoliński). Na miejscu pojawili się policjanci z psem tropiącym, którzy dokładnie przeszukiwali okoliczne tereny. Kolejnego dnia miały odbyć się dalsze działania z udziałem strażaków, a także z wykorzystaniem dronów i kładów. Tak się jednak nie stało.

Tragedia we wsi Chojny. W studni znaleziono zwłoki kobiety

W godzinach porannych odnaleziono zwłoki zaginionej kobiety. Jak ustalił fakt.pl, znajdowały się w studni na posesji u jej sąsiada. Na miejscu policjanci pracowali pod nadzorem prokuratury z Garwolina. – Trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do śmierci 54-latki. Przesłuchani zostali świadkowie oraz przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia – przekazała w rozmowie ze wspomnianym źródłem podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Policji w Garwolinie.

Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością. Sąsiedzi pani Iwony poinformowali, że kobieta była miłą, uśmiechniętą osobą, która była komunikatywna i nie stwarzała konfliktów. Pracowała na co dzień w hucie szkła. — Pracowałam z nią. Spotykaliśmy się w przerwach na pogaduchy. Często też jeździłyśmy rowerami do huty. To była w porządku kobieta. Brak słów. Miała 54 lata i mogła dalej żyć. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało — przekazała koleżanka pani Iwony w rozmowie z portalem fakt.pl. Policja prowadzi działania, aby ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Na pewnym etapie życia kobieta miała doświadczyć prawdziwego dramatu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że jej mąż zmarł tragicznie, a ciężar wychowania córek spoczął na niej. Z upływem czasu dzieci pani Iwony „poszły na swoje”, a ona miała zostać „sama jak palec”.

