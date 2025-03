Fundusz Kościelny do likwidacji? Trzaskowski zwrócił uwagę na jedną rzecz

Rafał Trzaskowski spotkał się we wtorek 25 marca z mieszkańcami Radomia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej odniósł się m.in. do pomysłu likwidacji Funduszu Kościelnego. W ocenie prezydenta Warszawy jest to dobry kierunek.

Fundusz Kościelny do likwidacji? Rafał Trzaskowski komentuje

– Pracujemy nad zniesieniem Funduszu Kościelnego. To jest dokładnie dobry kierunek. Niech obywatele decydują, jaki kościół chcą wspierać. I żeby było jasne, w mojej postawie nie ma nic wojującego, to jest zdrowy rozsądek – tłumaczył.

Kandydat KO zaznaczył, że „Kościół spełnia bardzo pozytywną rolę, jeżeli chodzi o tradycję i pomoc w sytuacjach kryzysowych”. – W samej Warszawie wspieramy Caritas z budżetu miasta, dlatego że Caritas wykonuje genialną robotę, pomagając choćby osobom w kryzysie bezdomności – stwierdził.

W opinii Rafała Trzaskowskiego „jest naprawdę mnóstwo takich miejsc, gdzie samorząd czy państwo może z Kościołem współpracować w sprawach naprawdę istotnych”. – Natomiast w innych sprawach po prostu separacja, taka życzliwa – podsumował.

Biejat stanowczo o likwidacji Funduszu Kościelnego

Pomysł likwidacji Funduszu Kościelnego popiera także Magdalena Biejat. W rozmowie z Wprost.pl kandydatka Lewicy stwierdziła, że „elementem rozdziału Kościoła od państwa jest również odłączenie tej kroplówki pieniędzy publicznych, które idą do Kościoła”.

– Musimy to wreszcie zrobić, bo dzisiaj zbyt wiele jest przepływów między polityką a Kościołem. To bulwersuje też bardzo wielu wiernych. Kończy się to tym, że posłanki Prawa i Sprawiedliwości podczas mszy odczytują list od swojego kandydata na prezydenta, a potem ten dług jest spłacany poprzez różne transfery środków do kościoła – tłumaczyła wicemarszałkini Senatu.

W ocenie polityczki Lewicy „Kościół poradzi sobie bez tego dodatkowego wsparcia”. – Można wprowadzić mechanizmy, dzięki którym wierni będą mogli wspierać kościół, do którego należą, i na którego przyszłości im zależy, na przykład poprzez dobrowolne dodatkowe opodatkowanie siebie w ramach rozliczenia PIT – dodała.

W poniedziałek 24 marca Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła początek prac nad projektem ustawy likwidującej Fundusz Kościelny. Po ponad roku trzeba w końcu powiedzieć jasno: Dość czekania, czas na działania – przekazała ministra. Przy okazji przypomniała, że takie zobowiązanie złożyła Lewica w kampanii wyborczej, a postulat ten pojawił się także w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej.

