Donald Tusk na obchodach 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej: Dzisiaj nie możemy milczeć

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dziś przypada jej 85. rocznica. W warszawskim Muzeum Katyńskim zorganizowane zostały obchody upamiętniające tragiczne wydarzenie. Udział w nich wzięli m.in. premier Donald Tusk i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Szef rządu zabrał głos podczas obchodów. – Kiedy czcimy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, chyba każdy z nas czuje, że milczenie jest donośniejsze, że cisza jest donośniejsza niż najgęstsze przemówienie, bo przecież brakuje słów, brakuje definicji, aby zrozumieć ogrom i bezsens zbrodni – mówił Donald Tusk.

– Nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z triumfem zła – powiedział premier.

Donald Tusk: Dzisiaj nie możemy milczeć

Jak przyznał Donald Tusk, „nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że ofiary, ci, którzy służą dobrej sprawie, bywają bezsilne”. – Nie przyjmujemy do wiadomości i nie potrafimy o tym mądrze mówić, kiedy widzimy, jak zło pokonuje dobro. Kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają niewinnym strzał w potylicę – mówił.

– Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, którzy zginęli: ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Ale dzisiaj nie możemy milczeć – powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk odniósł się do ataku na miasto Sumy

Dalej premier stwierdził, że choć „tamto zło zostało pokonane”, a dzisiaj „żyjemy w niepodległej, suwerennej, wolnej ojczyźnie”, to będące tłem do wydarzeń sprzed 85 lat zło „nadal czai się wokół nas”.

W tym miejscu szef rządu odniósł się do niedzielnego rosyjskiego ataku na ukraińskie miasto Sumy, w którym zginęło co najmniej 20 osób. – To zło jest wciąż namacalne, widoczne – powiedział premier.

– Dzisiaj jako naród, jako państwo polskie podejmujemy gigantyczne wysiłki, żeby żadna tego typu katastrofa czy zbrodnia się nie powtórzyła. Żeby Polacy już nigdy nie byli bezsilnymi ofiarami – powiedział Donald Tusk.

